Coronavirus bedreigt de Spelen vooralsnog niet

Het coronavirus domineert het nieuws over de hele wereld en NOC*NSF volgt de ontwikkelingen rond het virus op de voet. Maar de sportkoepel maakt zich over de Olympische Spelen nog geen zorgen.

“Japan neemt maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij gaan er op dit moment vanuit dat Tokio 2020 doorgaat”, zegt een NOC*NSF woordvoerder.

Grote impact coronavirus

“De uitbraak van het coronavirus heeft over de hele wereld een grote impact. Maar de voorbereidingen ter plekke lijken gewoon en zonder oponthoud door te gaan. Dus dat doet NOC*NSF ook.” Begin maart komt het IOC in Lausanne bij elkaar en dan komt ook het coronavirus zeker ter sprake.

“Wij hebben in de aanloop naar de Spelen veel contact met zowel het IOC als met de lokale organisatie. Wij hebben ook regelmatig contact met de Nederlandse ambassade die de situatie in Japan overziet”, zo legt de woordvoerder uit.

Ondanks coronavirus door met kwalificatie

Onder meer de WK indoor atletiek in China is al wel afgelast. Voor enkele atleten was dat toernooi belangrijk in de aanloop naar de Spelen. “De sporters houden zich nu namelijk vooral bezig met hun kwalificatie.”

“Wij adviseren de sporters wel om zich goed aan de anti-infectieprotocollen te houden. De medische staf van NOC*NSF heeft contact met het RIVM en daarmee ook met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.”

“Zo kunnen wij aanwijzingen en maatregelen van het RIVM direct overnemen. Zo nodig schakelt onze medische staf het netwerk van bondsartsen in om sporters hierover in te lichten.”

Geen uitstel of verplaatsing

NOC*NSF gaat niet uit van uitstel of het verplaatsing van de Olympische Spelen. “Wij houden ons nu vooral bezig met een goede ‘uitzending’ van TeamNL naar de Spelen. Er is wat ons betreft geen reden om aan te nemen dat de Spelen anders zullen lopen dan is gepland.”

