Zes miljoen euro coronasteun sportbonden in 2021

Sportkoepel NOC*NSF stelt in 2021 zes miljoen euro extra coronasteun beschikbaar aan sportbonden die gedupeerd zijn door de coronapandemie. Dit geld komt uit het coronanoodfonds.

Het voorstel voor steun is op 16 november door NOC NSF besproken en goedgekeurd. Via het steunfonds zal de sportkoepel de financiële positie van de sportbonden versterken.

Coronasteun is een aanvulling

NOC NSF zal het grootste deel van de zes miljoen toepassen als aanvulling op de basisfinanciering van de bonden. Vanwege de coronacrisis ziet de sportkoepel ook in 2021 een grote inkomensdaling bij de bonden.

Het fonds is geopend tijdens de eerste coronagolf in Nederland, eind maart 2020. Het is een vangnet voor sportbonden die vanwege de crisis in acute betalingsproblemen zijn gekomen. Sinds maart is aan de bonden al vier tot vijf miljoen euro coronasteun beschikbaar gesteld.

Besparen en inkomsten genereren

“De coronacrisis treft de sportinfrastructuur in Nederland hevig”, stelt Gerard Dielessen van NOC NSF. “De sportverenigingen worstelen dagelijks om in elk geval maar open te kunnen blijven. En tegelijkertijd moeten zij besparen en voldoende inkomsten zien te genereren om de kosten te dekken.”

“De coronacrisis treft de sportbonden met vertraging. Wij voorzien daarom in 2021 een grote inkomensdaling bij onze leden. Die zal tot een sterke kostenreductie leiden en tot een verschraling van het aanbod van producten en diensten. En als we daar niets aan doen zal dat ook invloed hebben op onze fijnmazige lokale sportinfrastructuur.”

Steuntje in de rug

Het besluit voor een extra bijdrage in 2021 aan het noodfonds, is een steuntje in de rug voor de bonden. “Van de zes miljoen euro voegen wij éénmalig 4,5 miljoen euro toe aan de basisfinanciering. Daarnaast maken we 200.000 euro vrij om de start van het Nationaal Fonds voor de Sport mogelijk te maken. De rest van het geld reserveren wij voor voor innovatie”, zo besluit Dielessen.

Follow @Allesportzaken