NOC*NSF start chatfunctie tegen misbruik in de sport

Het expertisecentrum Fier wil geweld stoppen, voorkomen en hulp bieden bij de gevolgen ervan. Fier start voor NOC*NSF een chatfunctie voor mensen die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag in de sport.

NOC*NSF start samen met expertisecentrum Fier, een chatfunctie voor betrokkenen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Eerste stap via chatfunctie

Gerard Dielessen van NOC*NSF: “Met deze chatfunctie willen wij iedereen die te maken heeft met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport de mogelijkheid bieden om daar met iemand over te praten.”

“Het starten van een gesprek over wat je hebt ervaren is belangrijkste en moeilijkste eerste stap. Wij verwachten met name jongeren te kunnen helpen om deze eerste stap te zetten.”

Start to Talk

NOC*NSF haakt ook aan bij de ‘Start to Talk’ campagne van de Raad van Europa. Deze campagne moet meer sporters aansporen om te praten over seksuele intimidatie en misbruik. Tijdens dit evenement heeft NOC*NSF het beheer en de uitvoering van de chatfunctie aan Fier uitbesteed.

Anoniem chatten

Anke van Dijke, directeur van Fier: “Grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik kunnen een grote impact hebben. Toch maken weinig slachtoffers gebruik van de mogelijkheid om misbruik te melden. Zeker kinderen niet.”

“Dat kan zijn omdat zij zich schamen, het moeilijk vinden om er over te praten of omdat ze bedreigd worden. Maar slachtoffers van misbruik maken wél gebruik van de mogelijkheid om anoniem te chatten.”

Van 19:00 tot 06:00 uur

Fier heeft als opdracht het voorkomen en stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. De professionals van Fier voeren nu jaarlijks bijna 14.000 chatgesprekken over grensoverschrijdend gedrag.

De chatfunctie van Fier is van 19:00 uur tot ’s ochtend 06:00 uur bereikbaar. In die periode piekeren mensen vaak en willen dan mogelijk graag met iemand praten. Fier zal ook algemene rapportages opleveren over gesprekken die gaan over gedrag in de sport.

