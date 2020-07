Judobond JBN krijgt brandbrief van Maurits Hendriks

Het rommelt bij de Judobond JBN. En Maurits Hendriks, technisch directeur bij NOC*NSF, windt er geen doekjes om. Via een e-mail legt hij het bestuur van de JBN precies uit wat de opties en mogelijke gevolgen zijn.

NOC*NSF betaalt 1,7 miljoen euro ofwel 75% van de topsportbegroting van JBN. Maar de bestuurlijke onrust maakt het onzeker dat JBN voor de periode 2021-2024 zo’n bijdrage krijgt.

Judobond JBN heeft twee opties

Volgens Hendriks heeft JBN twee opties.

1 de begroting voor de vernieuwing van de opleidingsstructuur wordt alsnog voor 1 oktober;

2 JBN stelt een alternatief plan op met een bijbehorende begroting voor de opleidingsstructuur.

Zo’n plan moet vóór 1 oktober formeel door alle geledingen binnen JBN vastgelegd zijn. Het plan moet bovendien met NOC*NSF zijn besproken tijdens een investeringsgesprek.

Wel of geen financiering

“Judobond JBN hoeft geen gebruik te maken van één van deze twee opties. Dan stopt echter de financiering van het topsport- en opleidingsprogramma per 1 januari 2021 vanuit NOC*NSF.

“NOC zal in 2021 dan zelf de regie nemen voor de financiering van het programma van de sporters en coaches. En dan met name van degenen die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokyo”, zo schreef Hendriks.

“NOC*NSF bespreekt een nieuw plan over de topsport- en opleidingsstructuur van judo niet eerder dan na de Spelen van Tokio. Dit betekent dat NOC de financiering van dit plan zeker niet eerder dan in 2022 met JBN kan afkaarten.”

Belangen topsporters geschaad

Hendriks benadrukt dat NOC*NSF met Judobond JBN graag wil blijven samenwerken maar spreekt ook zijn zorgen uit. “In de nieuwe opleidingsstructuur is niet duidelijk wie binnen de JBN het mandaat heeft over het topsport- en talentontwikkelingsbeleid.”

“Dit is zeer onwenselijk en staat haaks op de principes van het topsportbeleid in Nederland. Het schaadt de belangen van de betrokken topsporters en dat is zeer zorgelijk.”

Follow @Allesportzaken