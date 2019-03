Anneke van Zanen verlaat adviesorganisatie Baker Tilly

Anneke van Zanen legt haar functie als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Baker Tilly neer. Zij wordt genoemd als één van de kandidaten die in de race is voor het voorzitter van NOC*NSF.

NOC*NSF heeft inmiddels bekend gemaakt dat de organisatie Anneke van Zanen-Nieberg zal voordragen als nieuwe voorzitter.

Baker Tilly respecteert keuze Van Zanen

Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra, voorzitter van de RvC van Baker Tilly: “Anneke heeft in het afgelopen jaar een positieve impuls gegeven aan de ontwikkeling van de organisatie. Een belang aspect daarvan was de verbetering van de kwaliteit en de organisatorische randvoorwaarden.

“De rol van voorzitter van NOC*NSF is op haar pad gekomen. Wij hebben geprobeerd om met haar nadere werkafspraken te maken maar daar zijn we niet uit gekomen. Alle factoren afwegend heeft voor de kandidatuur van het voorzitterschap van het NOC*NSF gekozen en wij respecteren haar keuze.”

Pijn in het hart

Anneke van Zanen-Nieberg over haar vertrek: “Ik ben al lange tijd vrijwillig actief in de sport en ambieer de functie van voorzitter NOC*NSF. Als de algemene vergadering mij kiest zal ik mijn functie met veel energie invullen. Ik heb de beslissing voor mijn kandidaatstelling met pijn in het hart genomen omdat ik Baker Tilly heb ervaren als een buitengewoon goede organisatie.”

Passie voor sport

Van Lonkhuijzen-Hoekstra: “Wij vinden het jammer dat Anneke van Zanen de organisatie verlaat en haar gedrevenheid missen. Uiteraard kennen wij haar passie voor de Nederlandse sport en zien dat deze voordracht voor haar een unieke kans is.”

