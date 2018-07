Aantal sportclubs met 676 gedaald naar 23.870

Het aantal leden- en lidmaatschappen bij NOC*NSF blijft vrij stabiel. In 2017 bedroeg het aantal lidmaatschappen van de sportbonden samen 5.194.000 verdeeld over 4.368.000 personen. Het aantal sportclubs daalde tot 23.870.

Deze 5,2 miljoen betekent een daling van 44.000 lidmaatschappen ten opzichte van 2016. Ook het aantal sportclubs daalde, met 676 naar 23.870 clubs.

Aantal leden top 10 teruggelopen

De sportdeelname in Nederland is enigszins gestegen. In 2017 sportte 64% van de Nederlanders wekelijks terwijl dat in 2016 nog 61% was. Dat blijkt uit onderzoek van NOC*NSF. De top 10 sportbonden is, op basis van het aantal lidmaatschappen, in 2017 circa 118.000 leden kwijtgeraakt t.o.v. 2014.

Aantal sportclubs gedaald

Bij tennis en in de paardensport zijn in de afgelopen jaren de hardste klappen gevallen. Maar ook de sportvisserij zag het aantal leden flink teruglopen. De toename bij de KNHB (+5.000) en bij de KNVB (+ 3.000) is vrij marginaal. Het aantal sportclubs in Nederland is met 676 gedaald en bedroeg in 2017 zo’n 23.870 clubs.

Fitness populairste sport

De top 10 van meest beoefende sporten is in 2017 ten opzichte van de vorige jaren veranderd. In 2017 bestond de top 5 uit ongeorganiseerde sporten. Fitness is met ruim 3.076.000 sporters het meest beoefend. Andere populaire sporten zijn wandelen, zwemmen, hardlopen en fietsen.

Meeste lidmaatschappen in Friesland

De provincie Friesland had in 2017 relatief gezien de meeste lidmaatschappen, op de voet gevolgd door Overijssel en Drenthe. Friesland haalt ook de top 3 van hoogste sportdeelname onder de inwoners. Van de provincies had Utrecht met 67%, het afgelopen jaar relatief gezien de hoogste sportdeelname.

Meer typen lidmaatschap

Richard Kaper, manager Sportparticipatie bij NOC*NSF: “Het blijkt voor sporters steeds belangrijker te worden om te kunnen sporten waar en wanneer het hen uitkomt. Daarom bieden steeds meer sportclubs meerdere typen lidmaatschappen aan.”

Via meer diversiteit realiseren de ‘traditionele’ clubs toch aanwas van leden en daarmee dus ook van vrijwilligers. Gesteund door NOC*NSF zijn de sportbonden, samen met de clubs, bezig om een nog flexibeler aanbod te creëren.

Follow @Allesportzaken