Pride Amsterdam parade dit jaar inclusief NOC*NSF

De Nederlandse sportbonden doen samen met NOC*NSF met een boot mee aan de Pride Amsterdam botenparade. Het hoogtepunt van dit evenement is de Canal Parade op 3 augustus as.

Een boot met vertegenwoordigers van 17 sportbonden en NOC*NSF vaart op 3 augustus mee in de botenparade van Pride Amsterdam. De line-up is zondag in Amsterdam bekendgemaakt .

Pride Amsterdam ook voor de sport

Nederland behoort tot de landen in Europa die het meest positief zijn over LHBTI-ers. In 2006 was nog 15% van de Nederlanders negatief over deze groep maar dat percentage is nu ongeveer 7. Ook religieuze personen of ouderen zijn over hen steeds positiever.

Toch hebben LHBTI-ers nog regelmatig te maken met problemen zoals op het werk. Maar ook in het onderwijs en bij het uitoefenen van sport wordt deze groep niet altijd gelijkwaardig behandeld.

Nederlanders lijken LHBTI-ers wel te willen accepteren, als zij maar niet teveel afwijken van het gangbare beeld van mannen en vrouwen. Zichtbaar jezelf zijn kent voor hen soms dus risico’s.

Voorbeeld van de roeibond

Pride Amsterdam vraagt daarom elk jaar aandacht voor de groep LHBTI-ers. Het evenement, waarvan de botenparade wordt gezien als hoogtepunt, vindt in 2019 plaats van 27 juli tot en met 4 augustus.

Na de succesvolle deelname van de Roeibond KNRB in 2016 en 2018, heeft deze bond samen met Pride and Sports, het voortouw genomen om ook andere sportbonden aan boord te krijgen.

Goed dat NOC*NSF ook instapt

“Het is natuurlijk fantastisch om de roeisport te etaleren. Maar het is nog beter als de hele Nederlandse sport zichtbaar deelneemt. Daarom is het goed dat NOC*NSF instapt in de Pride Amsterdam”, zo stelt Monica Visser, directeur van de roeibond.

“Iedereen voor zich is een druppel maar samen vormen wij een oceaan. Wij dragen dit jaar met elkaar als sportwereld één gezamenlijke boodschap uit: “Iedereen moet in de sport zichzelf kunnen zijn en iedereen is altijd welkom.”

