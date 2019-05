Twee neven beginnen hun eigen zaalvoetbalbond

Voetbalcompetities zijn er in elke provincie maar als je wilt zaalvoetballen wordt het lastiger. De KNVB heeft wel competities voor zaalvoetbal, maar de afstanden zijn groot en de contributie is hoog.

Peter en Anton de Wit nemen het heft in eigen hand. Zij zetten een eigen zaalvoetbalcompetitie op in de regio Arnhem en Nijmegen.

ANZVB

“Het idee is om een hele nieuwe zaalvoetbalbond te beginnen”, vertelt Peter. “Die bond, de Arnhem-Nijmeegse Zaalvoetbalbond (ANZVB), bestaat inmiddels. En wij hebben niets met de KNVB van doen.” De ANZVB heeft een eigen bestuur en handelt strafzaken, bij gele of rode kaarten, zelfstandig af met externe experts.

Regionale competitie

De neven willen een regionale competitie waarin teams niet heel ver hoeven te reizen. Want in competitieverband spelen via de KNVB kan wel. Maar het kleinere aantal zaalvoetbalteams daarin moet er verder voor reizen.

“Het kan zomaar zijn dat je naar Eindhoven moet”, legt Peter uit. En dus blijven veel zaalvoetballers maar gezellig een balletje trappen. En dat terwijl zij juist graag in een competitie zouden willen voetballen.”

Minder contributie

De contributie voor een zaalvoetbalteam ligt bij de KNVB op 1.000 à 1.500 euro per seizoen. “Die hebben wij op 800 euro vastgesteld. En voor die bijdrage regelen wij ook de scheidsrechters. Hierdoor zijn wij een stuk toegankelijker.” Inmiddels hebben zich al 15 teams aangemeld om deel te nemen. “Maar hoe meer, hoe beter. Wij willen ieder team wat te bieden hebben”, aldus Peter.

Niet de eerste

Zowel Peter als Anton hebben ook zaalvoetbal gespeeld in Tilburg. Daar heeft de eveneens zelfstandige zaalvoetbalbond TZVB inmiddels tientallen teams in competitie spelen. Van een hoofdklasse tot een derde klasse. De neven willen het nieuwe seizoen het liefste met minstens 20 teams starten. Maar zij hebben goede hoop dat dat wel gaat lukken. “Want veel zaalvoetballers snakken naar competitie in de buurt.”

