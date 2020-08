Marc van den Tweel beoogd voorzitter KNWU

Het hoofdbestuur van de KNWU heeft in Marc van den Tweel voorgedragen als kandidaat-voorzitter. Hij moet voorzitter Marcel Wintels opvolgen. Het is aan het congres of hij op 1 oktober de nieuwe voorzitter wordt.

Marc van den Tweel (55) is al zo’n twintig jaar bestuurder en toezichthouder. Hij is nu directeur van Natuurmonumenten en toezichthouder bij het Rijksmuseum van Oudheden.

Fietsliefhebben Marc van den Tweel

Voorheen was Van den Tweel directeur bij het Ronald McDonald Kinderfonds en directeur marketing & communicatie bij het WNF. Voor beide organisaties vervulde hij ook meerdere internationale functies.

Daarmee bouwde hij niet alleen een mondiaal netwerk op. Hij leerde daardoor ook onderhandelen en zakendoen in andere culturen, zowel in het bedrijfsleven als met overheden.

Van den Tweel was ook betrokken bij de organisatie van grote sport- en publieksevenementen. Hij is een fervent wielerliefhebber en fietst ook (wielrennen en mountainbike).

Voordracht unaniem overgenomen

De commissie die Marc van den Tweel selecteerde bestond uit afgevaardigden uit alle geledingen van de wielersport. De districten, afdelingen, de wielrennersvakbond VVBW, het hoofdbestuur en de directie hebben alle hun input geleverd.

Het doel van de KNWU was om een breed gedragen kandidaat te vinden. Met instemming van alle leden van de sollicitatiecommissie is dat, getuige zijn voordracht, gelukt. Het hoofdbestuur heeft zijn voordracht unaniem overgenomen en stelt hem met trots als kandidaat-voorzitter aan het congres voor.

Volste vertrouwen

KNWU directeur Thorwald Veneberg: “Ik denk dat de KNWU met Marc van den Tweel een geschikte voorzitter heeft gevonden. Ik zie veel mogelijkheden om samen de uitdagingen op te pakken die er nu liggen en die er nog komen.”

Het werving- en selectiebureau K+V uit Veenendaal begeleidde het zoekproces. Het bedrijf is gespecialiseerd in de werving voor de sport en verenigingen. K+V begeleidde o.m. ook de benoemingscommissie van NOC*NSF in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

