Supporterscollectief Nederland wil sfeervolle stadions

Supporterscollectief Nederland kan zich niet vinden in de aanpak van vuurwerk in en rond voetbalwedstrijden. “Wij willen graag sfeervolle stadions maar in de gesprekken over vuurwerk bleek geen ruimte voor onze wensen.”

De associatie van voetbal met vuurwerk moet worden weggenomen en vuurwerk in en rond stadions wordt verboden.

Sfeervolle stadions

Een verbod op vuurwerk is zeker niet de wens van de supporters”, zo stelt het supporterscollectief. “Wij willen graag de positieve eigenschappen van vuurwerk in stand houden en voor sfeervolle stadions zorgen.”

“Wij willen daarnaast jonge supporters leren dat het afsteken van vuurwerk op de tribune tot een boete en een stadionverbod kan leiden. Zij moeten leren dat het afsteken van knalvuurwerk en het gooien van vuurwerk uit den boze is.”

Geen strafrechtelijk aanpak

“Alle vuurwerkdelicten strafrechtelijk aanpakken is niet wenselijk en effectief. Het strafrecht leent zich voor zware delicten zoals het gooien van een vuurwerkbom. Maar die aanpak vinden wij veel te zwaar voor iemand die bijvoorbeeld alleen een rookpotje afsteekt.”

Een meerderheid van de supporters die vuurwerk afsteken zijn ‘first offenders’. Het zijn vaak jongeren die impulsief handelen en zich niet onbewust zijn van de consequenties van hun daden. Strenger straffen voorkomt dit ondoordachte handelen dus niet.

Vuurwerk onderdeel van supporterscultuur

Het afsteken van vuurwerk tijdens en rond wedstrijden is al lang onderdeel van de supporterscultuur. Supporters zetten de beelden van acties op internet omdat die bijdragen aan hun imago en dat van de club. Vuurwerk is bovendien één van de redenen om voetbal in het stadion te beleven en niet thuis voor de buis.

Om de sfeer in het stadion te verhogen organiseren clubs soms zelf een vuurwerkactie. Dit gebeurt vaak in overleg met supporters, een erkend vuurwerkbedrijf en nooit zonder vergunning. Omdat het vuurwerk op of langs het veld wordt afgestoken, vinden sommige supporters dit minder spectaculair.

