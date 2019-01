Wet Arbeidsmarkt in Balans een zorg voor de KNVB

Op 31 januari wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) behandeld in de Tweede Kamer. De KNVB maakt zich zorgen over deze wet en pleit voor een uitzondering voor de transitievergoeding voor het amateurvoetbal.

Voor de meeste amateurtrainers is het trainen van team een vrijwilligersfunctie. Zij hebben vaak ook geen behoefte aan een vast contract.

Lastenverzwaring op komst

De voetbalbond maakt zich zorgen over de mogelijke bureaucratie en financiële lastenverzwaring voor sportclubs. De nieuwe regels op gebied van de transitievergoeding missen hun doel in een vrijwilligerswereld zoals het amateurvoetbal.

De KNVB vraagt daarom het kabinet om het Nederlandse amateurvoetbal te beschermen tegen weer meer regels. Het vrijwillig besturen van een club zou daardoor nog ingewikkelder worden gemaakt en meer financiële dilemma’s oproepen.

Bijbaan in de hobbysfeer

De KNVB heeft onder amateurclubs een onderzoek laten uitvoeren. Hieruit bleek dat voor de meeste van hen het trainen van een team een vrijwilligersfunctie is. Zij zien hun werk bij een club als ‘bijbaan in de hobbysfeer’. Zij hebben ook geen behoefte aan een vast contract.

Meer dan de helft van de penningmeesters bleek meer financiële druk op de vereniging te verwachten. Volgens hen bemoeilijkt de Wet Arbeidsmarkt in Balans het inzetten van betaalde krachten en heeft deze negatieve financiële gevolgen.

Zo hebben amateurclubs te maken met wisselende inkomsten. Zodra bijvoorbeeld een sponsor wegvalt heeft dat invloed op het besluit om al dan niet door te gaan met een trainer.

Uitzondering in de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het amateurvoetbal is per definitie een dynamische omgeving. Clubs en de trainers bekijken ieder seizoen opnieuw of ‘de chemie’ er nog is om met elkaar verder te gaan. Deze flexibiliteit is inherent aan het amateurvoetbal.

De KNVB pleit daarom voor een uitzondering op de regels in de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor de transitievergoeding en ketenbepaling in kleine contracten in het amateurvoetbal.

