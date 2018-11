Wegwezen als je niet in de competitie thuishoort

“Ik heb een club met een historie van verbaal geweld, ruw spel, intimidatie en vechten, weer tot de competitie moeten toelaten”, vertelt Jan Dirk van der Zee. “Daar heb ik last van want het klopt niet.”

Hoe kan het dat een club weer op het veld staat terwijl tegenstanders er, vanwege de agressieve sfeer, schoorvoetend naar toe gaan of zelfs niet meer tegen hen willen spelen?

Gebrek aan bewijs

Nadat door de voetbalbond was besloten om de club uit te sluiten van competitiedeelname, spande het clubbestuur een rechtszaak tegen de KNVB aan. De bond moest de maatregel maar terugdraaien wegens gebrek aan bewijs.

Volgens de bondsadvocaat zou een rechter daar vrijwel zeker in meegaan, omdat de KNVB te weinig ‘hard’ bewijs had. Daarop heeft de bond de maatregel met grote tegenzin teruggedraaid.

Toch uit de competitie zetten

“Daar heb ik iedere dag spijt van omdat het niet klopt. Want waarom zou de KNVB bewijs moeten leveren? De bond heeft jarenlang alle meldingen geregistreerd, de club tot risicovereniging aangemerkt en hen intensief gevolgd.”

“Ik weiger mij bij deze situatie neer te leggen en ga bekijken of deze probleemclubs toch buitenspel kunnen worden gezet. Het gaat namelijk om een cultuur waarin geweld wordt verheerlijkt en het stoer is om de tegenstander angst aan te jagen.”

Gemeenten en OM

“Eén van de opties is, dat de KNVB een alternatieve competitie gaat organiseren voor clubs die niet meer tegen deze soort clubs willen uitkomen. Maar ik houd ook een gang naar de rechter in overweging.”

“Maar voor een structurele aanpak van risicoclubs is een hechtere samenwerking met gemeenten en het OM nodig. Mocht een zaak dan onverhoopt voor de rechter komen, dan is het beschikken over ‘hard’ bewijs geen juridische schuilplek meer.”

“Wij moeten werken aan striktere regels en een waterdichte Code of Football. Er moet namelijk geen rechter aan te pas te komen, als blijkt dat een club niet in het voetbal thuishoort. Dan is het gewoon wegwezen”, zo besluit Van der Zee.

