Vooralsnog geen totale afgelasting Nederlands voetbal

De KNVB laat het aan de lokale autoriteiten over of de resterende betaald voetbal wedstrijden komend weekeinde mogen doorgaan. Er komt vooralsnog geen totale afgelasting.

Op 10 maart is besloten om de wedstrijden in Brabant te verbieden. PSV-FC Emmen, Willem II-sc Heerenveen, RKC Waalwijk-FC Groningen en TOP Oss-FC Den Bosch zijn dus uitgesteld.

Geen totale afgelasting

Ook Jong PSV-Go Ahead Eagles gaat op 16 maart niet door. Tot een algehele afgelasting vanwege het coronavirus komt het vooralsnog niet. “Wij volgen de beslissingen van de diverse veiligheidsregio’s”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

In de eerste divisie staan voor Helmond Sport, FC Eindhoven en NAC Breda op 13 maart uitwedstrijden in de planning. Ajax en Feyenoord spelen op 15 maart tegen respectievelijk FC Twente (in Amsterdam) en Sparta (in Rotterdam).

Maatregelen en scenario’s

De KNVB ontvangt op 11 maart in Zeist vertegenwoordigers van alle Eredivisie- en de Eerste Divisieclubs. De bond zal met de clubs de gevolgen van de afgelastingen in Brabant met hen bespreken.

Ook komen de scenario’s aan de orde als er nog meer maatregelen volgen. De voetbalbond beslist op 11 maart ook welke gevolgen de maatregelen tegen het coronavirus voor het amateurvoetbal hebben.

Laatste optie

De KNVB houdt zo lang mogelijk vast aan het spelen van wedstrijden met publiek. “Wij stellen een match liever uit dan dat we deze zonder publiek laten spelen”, zegt de KNVB-woordvoerder.

“Een totale afgelasting is nog niet aan de orde want spelen zonder publiek is echt onze laatste optie. Alleen als het echt niet anders kan en we anders geen ruimte meer hebben op de kalender.”

