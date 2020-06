Voetballes KNVB-coaches op Rotterdamse basisscholen

De eerste volle schoolweek was voor de leerlingen van de Rotterdamse Oscar Romeroschool bijzonder. KNVB-coaches Martijn Reuser en Peter van der Veen kwamen namelijk langs om een gym- of voetballes te geven.

De les is onderdeel van het initiatief ‘KNVB geeft voetballes’. Hierin krijgen een aantal schoolklassen de komende weken een speciale voetballes van 45 á 60 minuten.

Een tijd lang niet lekker sporten

Door kinderen extra beweeglessen te geven wil de KNVB bijdragen aan een vitalere samenleving. De komende weken bezoeken ook Jessica Torny, Maarten Stekelenburg en Erwin van de Looi diverse basisscholen.

Vanwege de coronacrisis konden de meeste kinderen een tijd lang niet lekker sporten. Recente cijfers van NOC*NSF laten zien dat de sportdeelname van met name de jongste jeugd sterk is gedaald t.o.v. 2019.

Voetballes als extra bijdrage

De KNVB vindt daarom dat kinderen in groep 5, 6, 7 of 8 best wat extra beweging kunnen gebruiken. Niet alleen op de voetbalclub, maar via deze actie dus ook op school. Art Langeler is directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB: “Veel bewegen is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Ik ben dan ook blij dat wij met onze KNVB-trainers in deze periode een extra bijdrage kunnen leveren.”

Aanmelden

Van 15 juni t/m 17 juli maken in totaal ruim 30 scholen kans op een bezoek van een KNVB-coach. De trainers kunnen maximaal twee groepen per school training komen geven. Scholen kunnen vanaf medio juni ook gratis gebruik maken van een kant-en-klaar pakket met voetbal / gymlessen voor buiten.

Scholen die interesse hebben in een training van een KNVB-coach kunnen dit digitaal kenbaar maken. Nadat zij het formulier helemaal hebben ingevuld, maken deze scholen kans dat de KNVB hen uitkiest voor een bezoek. De KNVB-coaches kunnen de lessen op het schoolplein geven. Maar als de school een grasveld of sportclub in de buurt van de school heeft is dat ook prima.

