Voetballen zonder doelpunten bij te houden?

De KNVB overweegt om nieuwe regels op te stellen voor de leeftijdscategorie 10-12 jaar. De nadruk moet meer komen te liggen op het plezier en minder op voetballen zonder doelpunten en winnen.

Liefhebbers langs de velden zijn niet enthousiast over het voetballen zonder de doelpunten bij te houden. In april neemt de KNVB een besluit over dit voorstel.

Voetballen zonder doelpunten

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee is verantwoordelijk voor amateur- en vrouwenvoetbal. Hij vindt dat de strijd om het kampioenschap bij de ouders leeft en veel minder bij de kinderen. Het idee om de nadruk te leggen op plezier voor kinderen, maakt deel uit van meer wijzigingen voor de pupillen. De KNVB denkt na over een andere indeling van de competities en het niet meer bijhouden van standen.

Gemengde gevoelens

Khalil el Maghnaoi, coördinator jeugd bij AVV SDZ, heeft gemengde gevoelens over het voorstel. “Aan de ene kant begrijp ik de KNVB wel dat zij het eruit willen halen. Aan de andere kant vind ik dat de bond nu het ‘winnen’ loslaat.” Volgens hem hecht de KNVB juist waarde aan de winnaars van morgen. “Als je dan de uitslagen en de ranglijsten eruit haalt, dan gaat het een keer mis.”

Zo lang hij maar plezier heeft

Een ouder van SDZ ziet de voordelen van de nieuwe regel wel. “Het zou goed kunnen zijn voor de kinderen. Dan gaat het vaker over voetbal en spelen, en minder over wie eerste is.” Ook een andere ouder vindt het plezier het belangrijkste. “Voor mij maakt het niet uit, en voor mijn zoon ook niet. Zo lang hij maar plezier heeft, speelt winnen of verliezen geen rol.”

Nooit meegemaakt

“Als kinderen te vaak verliezen beïnvloedt dat ook de spelvreugde”, stelt Van der Zee. Dat zou voor kinderen een belangrijke reden zijn om te stoppen met voetbal. El Maghnaoi ziet dat anders. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat een kind stopte omdat hij of zij te vaak verloor.” Het is niet bekend of de jeugdraad van de KNVB over dit thema is geraadpleegd.

