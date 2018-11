Ledenraad KNVB wordt in december weer gekozen

Eens in de drie jaar kunnen voetbalclubs de vertegenwoordiger kiezen die namens hen zitting heeft in de ledenraad van de KNVB. Op 12, 13 en 14 december as. wordt deze verkiezing weer gehouden.

In totaal hebben 87 kandidaatleden zich verkiesbaar gesteld. Een stem die door een club op hen wordt uitgebracht, wordt afgezet tegen het aantal leden van een voetbalclub.

Over de ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt binnen de KNVB het amateurvoetbal. Deze raad is enigszins te vergelijken met de algemene vergadering die elke voetbalclub kent.

Samen met KNVB directeur-bestuurder, Jan Dirk van der Zee en de Raad van Toezicht, is de ledenraad verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische koers van het amateurvoetbal.

Linking pin

De ledenraad vergadert in principe twee keer per jaar op de KNVB Campus in Zeist. Daarnaast komt de raad bij tijd en wijle bijeen voor een aantal thematische sessies.

De raadsleden onderhouden drie jaar lang contact met de clubs in hun kieskring. Zij lichten daar het beleid van de KNVB toe of spelen vragen van de clubs door aan het KNVB-bestuur.

Verkiezingen

Op 12, 13 en 14 december kunnen alle clubs namens hun leden, weer een stem uitbrengen op één van de kandidaten in hun kieskring. De KNVB relateert die stem altijd aan het aantal leden van de vereniging.

In de kieskringen waar zich maar één kandidaat heeft aangemeld, vindt geen verkiezing plaats. In die kieskringen wordt de kandidaat dus automatisch direct verkozen. De KNVB maakt op 17 december as. bekend wie er de komende 3 jaren in de nieuwe ledenraad komen te zitten.

Slechts 4 vrouwen

Ondanks de snelle opkomst van het vrouwenvoetbal in Nederland, zijn slechts 4 van 87 kandidaten vrouw. Het zijn Ingrid Kloosterman van JVC Cuijk, Betty Schelle van OJC Rosmalen, Wil Zuykerbuyk van BSC Roosendaal en Kyra Stefels van sv Kampong Voetbal.

