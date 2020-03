Vanaf 7 maart verplicht uitwijken naar kunstgras

Bij afgelasting van een natuurgras hoofdveld kunnen standaard mannenteams uitwijken naar een goedgekeurd kunstgrasveld. Deze regeling geldt alleen voor eerste elftallen mannen senioren veldvoetbal.

Vanaf 7 maart is het verplicht om uit te wijken naar kunstgras bij een afgelasting van een natuurgras hoofdveld. Dit geldt voor de eerste veldteams in de eerste klasse of lager.

Goed voor verloop competitie

De KNVB heeft dit besloten om de competitie goed te laten verlopen. De bond wil hiermee de verschillen van het aantal gespeelde wedstrijden zo veel mogelijk beperken. Ook hoopt de bond zo te voorkomen om veel wedstrijden midweeks te moeten plannen.

De eerste mannenteams mogen alleen uitwijken naar een kunstgrasveld dat is goedgekeurd. Dat mag ook alleen als die mogelijkheid voor de start van de competitie door de club is aangegeven. Indien dat is opgegeven, dan geldt dit voor het hele seizoen.

Ook avond inhaal- en bekerwedstrijden

Er zijn veel clubs die hebben aangegeven van het kunstgrasveld gebruik te zullen maken. Deze moeten dan bij gedeeltelijke afgelasting met hun eerste elftal naar het kunstgras uitwijken.

Als dit kunstgrasveld over een lichtinstallatie beschikt, moet de club daar ook de avond inhaalwedstrijden op spelen. Clubs moeten bij bekerwedstrijden bij gedeeltelijke afgelasting ook altijd naar het kunstgrasveld uitwijken.

Niet aangegeven, dan ook niet uitwijken

Er zijn clubs die hebben aangegeven dat zij geen gebruik maken van kunstgras. Deze mogen met het eerste elftal bij gedeeltelijke afgelasting, niet naar kunstgras uitwijken. Dat mogen zij ook niet bij inhaalwedstrijden.

Meer informatie over de nieuwe regels staat in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal (artikel 2.3.8). Elftallen die in de competitie al op kunstgras spelen, moeten dat dus ook bij gedeeltelijke afgelasting. De regeling geldt alleen voor de eerste elftallen mannen senioren veldvoetbal.

