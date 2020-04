Vanaf 29 april mag de jeugd weer gaan voetballen

Vanaf 29 april mag de jeugd voorzichtig weer georganiseerd gaan voetballen. Maar wanneer een voetbalclub de deuren voor de jeugd weer opent is per gemeente weer anders.

Kinderen t/m 12 jaar hoeven dan niet 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De jeugd van 13 t/m 18 jaar mag ook het veld weer. Maar zij moeten wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

RIVM bepaalt leeftijdscategorieën

De categorie t/m 12 jaar is vastgesteld door het RIVM en valt in het voetbal grotendeels samen met t/m O13. Kinderen die meespeelden bij O13 maar net 13 jaar zijn geworden, mogen in deze categorie niet meer meespelen. Maar zij kunnen wel meedoen met de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar (O14–O19).

Dit geldt ook voor spelers die uitkomen in O19 en net 19 jaar oud zijn geworden. Zij kunnen alleen de thuistrainingen volgen. Dat is best vervelend omdat de teams dan niet compleet zijn. Maar de KNVB houdt zich aan de leeftijdsgrenzen die het RIVM heeft vastgesteld. Spelers met een ontheffing moeten zich dus ook aan deze grenzen houden.

Kantines en kleedkamers dicht

Van 29 april gaat het eerst om het voetbal voor de jeugd, zoals met trainingen. De competities zullen niet voor het najaar starten. De kantines en de kleedkamers blijven nog dicht en ouders zijn op de accommodatie nog niet toegestaan.

NOC*NSF heeft een protocol opgesteld voor alle clubs. Hierin staan de praktische regels om veilig georganiseerd te kunnen sporten. In dit protocol staan de regels voor op en om het veld. Deze moeten de kans op besmetting met het coronavirus vanaf 29 april zo klein mogelijk houden.

Een paar tips

– neem je eigen bidon mee naar de club;

– je hebt veel mensen lang niet gezien, maar schud toch geen handen;

– houd als het enigszins kan genoeg afstand;

– was je handen voor de training en ga na afloop thuis douchen;

– bij voorkeur niet je gezicht aanraken;

– ga na afloop meteen weer naar huis.

