Utrechtse probleemclubs nu uit de competitie gehaald

De KNVB neemt steeds hardere maatregelen om geweld op de amateurvelden te bestrijden. De bond heeft nu twee Utrechtse probleemclubs per direct uit alle competities gehaald.

De clubs die zijn uitgesloten zijn DWSV en SVA Papendorp. De laatstgenoemde club bereikte onder de naam Magreb ’90 nog de landelijke derde divisie. Maar de vereniging raakte in de problemen omdat de club niet aan de licentievoorwaarden van de KNVB voldeed.

DWSV speelt op zijn beurt in de kelder van de amateurs. Het laatste weekend van oktober ontspoorde echter de wedstrijd tegen de Rivierwijkers. Tijdens de match deelde de scheidsrechter maar liefst vijf rode kaarten uit.

Hij moest naar eigen zeggen “rennen voor zijn leven.” Pas later haalde hij, onder politiebegeleiding, zijn spullen op bij het sportpark. En ook bij SVA Papendorp is sprake geweest van het belagen van een arbiter.

De bond stelde met de Utrechtse probleemclubs een zogeheten ‘contract risico-aanpak’ op. Beide clubs werden bovendien extra goed in de gaten gehouden. De KNVB heeft de twee clubs de afgelopen jaren de nodige hulp geboden. Maar nu is het mooi geweest. De bond zet, na deze nieuwe schending van de afspraken, een streep door het KNVB-lidmaatschap.

Sinds de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012, staat het terugdringen van geweld hoog op de KNVB-agenda. De bond mag sinds het seizoen 2019/2020 zelf ingrijpen. Eerst weken op het oordeel van een onafhankelijke tuchtcommissie wachten is nu niet meer nodig.

