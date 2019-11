Uitsluiting voetbalclubs besproken door Utrecht en KNVB

De gemeente Utrecht gaat binnenkort met de KNVB praten over de uitsluiting van twee voetbalclubs. Want begin november zijn alle teams van DWSV en SVA Papendorp uit de competitie gehaald.

Wethouder Maarten van Ooijen wil zich wel inzetten voor de kinderen die niets te verwijten valt. Maar eerst wacht hij het besluit van de tuchtcommissie van de KNVB af.

Maatschappelijke functie

Volgens de Utrechtse raadsfractie van DENK vervulde SVA Papendorp een belangrijke maatschappelijke functie. Volgens sportwethouder Maarten van Ooijen hebben alle clubs in de stad zo’n maatschappelijke taak. DENK vindt het niet oké dat er ook jongerenteams “die niets te verwijten valt”, uit de competitie zijn genomen.

Papendorp meermaals gesteund

Van Ooijen gaf echter aan dat de gemeente SVA Papendorp (het voormalige Magreb ’90) meermaals heeft gesteund. Bijvoorbeeld bij het oplossen van financiële problemen. Maar ook bij problemen met bestuurszaken en met de aanpak van ongewenst gedrag.

Bedreigen en intimideren

Maar de incidenten met de clubs zoals het bedreigen en intimideren van scheidsrechters bleven. Daarom besloot de KNVB onlangs om alle teams van SVA Papendorp en DWSV per direct uit de competitie te halen. Volgens de voetbalbond zijn de teams geschorst na een reeks incidenten. Het intimideren van een scheidsrechter, nu bijna twee weken geleden, was volgens de bond “de laatste druppel”.

Ook voor DWSV

Het is opvallend dat DENK alleen vragen stelt over SVA Papendorp. Want ook voetbalclub DWSV is uit de competitie genomen. Pas in de laatste zin zei DENK-raadslid Ismail el Abasside dat de vragen ook betrekking zouden kunnen hebben op DWSV.

Maarten van Ooijen gaf aan dat hij zich wil inzetten voor de kinderen die niets te verwijten valt. Maar hij wil eerst afwachten wat de KNVB tuchtcommissie over de uitsluiting van de twee voetbalclubs gaat besluiten.

Follow @Allesportzaken

Links KNVB Bron RTV Utrecht