Stilleggen amateurvoetbal vooralsnog niet aan de orde

Enkele voetbalclubs in de Tweede en Derde Divisie willen dat de KNVB de competitie stil legt. Maar de bond houdt zich aan de richtlijnen van het kabinet en wil niet aan het stilleggen van het amateurvoetbal.

Veel clubs uit het amateurvoetbal zijn voorstander van een pauze in de competitie. Volgens de maatregelen van het kabinet moeten de clubs de wedstrijden zonder publiek spelen. En de kantines moeten gesloten blijven.

SVV Scheveningen voorzitter Ron Kleijn is groot voorstander van het tijdelijk stilleggen van de competitie. “De belangrijkste reden daarvoor is de volksgezondheid. Den Haag kleurt knalrood als het gaat om het aantal besmettingen. Dan moet je als bond je verantwoordelijkheid nemen.”

“De situatie vraagt om beperking van het aantal verplaatsingen van mensen in verband met het voetbal. Als onze elftallen uit moeten spelen, dan vertrekt er bij wijze van spreken een colonne van 15 auto’s. Dat kan nu toch niet de bedoeling zijn.”

Het spelen zonder publiek en het sluiten van de kantines heeft grote financiële gevolgen voor de clubs. Volgens een onderzoek van de BAV komt 30% van de amateurvoetbalclubs in financiële problemen. De voornaamste oorzaak is het mislopen van baromzet omdat de kantines niet open mogen.”

Op 8 oktober hadden de topamateurs overleg met de voetbalbond. Maar de KNVB blijkt niet van plan te zijn om de competitie stil te leggen. “De clubs hebben hun zorgen geuit”, zegt Kleijn. “Die gaan natuurlijk over geld maar zeker ook over de gezondheid en de veiligheid. Maar de KNVB zegt zich aan de richtlijnen van het kabinet te houden. En zij beslissen uiteindelijk, dus moeten wij door voetballen.”

