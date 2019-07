Spelersraad Walking Football zoekt verankering

Op 3 juli jl. kwam de landelijke ‘Spelersraad Walking Football‘ in Zeist bijeen. Onder leiding van de KNVB, en samen met de Eredivisie en het Ouderenfonds, kwamen in totaal veertien OldStars bij elkaar.

Nationaal Ouderenfonds Belangrijkste agendapunt was de positie van de spelersraad Walking Football binnen de KNVB. De bond heeft deze rol namelijk overgenomen van het

Rol spelersraad formaliseren

De landelijke spelersraad is in 2017 een initiatief geweest van het Ouderenfonds. Het fonds wilde de doelgroep ook de mogelijkheid bieden om organisaties te adviseren over de ontwikkeling van het oldstars beleid.

De spelersraad bestaat uit een afvaardiging van oldstars uit meerdere regio’s en is nu al zes keer bij elkaar geweest. De organisatie is bezig om de rol binnen de KNVB te formaliseren.

Zo kijkt men naar de spelbegeleiders en het vergroten van de deelname van walking football vrouwen. Voor de beste organisatievorm kijkt de raad ook naar het voorbeeld van de KNVB jeugdraad.

Walking Football raad Nederland

Een van de deelnemers van het eerste uur is Huib Rouwenhorst. “Wij werken gezamenlijk aan de inrichting van een KNVB adviesorgaan dat ook het gedachtegoed kan bewaken”, stelt hij. De wens is om de naam spelersraad te vervangen door Walking Football raad Nederland. Dat geeft de mogelijkheid om meerdere doelgroepen aan de raad te kunnen verbinden.

Belangrijkste aandachtspunten

De KNVB is de eerste Nederlandse sportbond die een orgaan heeft waarin ouderen vertegenwoordigd zijn. De belangrijkste punten die nu al zijn afgesproken zijn:

– in een klein comité de rollen van de spelersraad en de samenwerking met de KNVB uitschrijven;

– de evenwichtige samenstelling van de raad uit geledingen zoals trainers en spelbegeleiders van het walking football;

– de uitwerking door de leden van, en advisering over, diverse thema’s.

