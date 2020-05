Spelen zonder publiek beter later beoordelen

Het kabinet heeft aangegeven dat voetbalclubs voorlopig moeten spelen zonder publiek. Toeschouwers mogen pas naar wedstrijden toe als er een coronavaccin is ontwikkeld. Dat leidde bij KNVB-directeur Dirk Jan van der Zee tot gefronste wenkbrauwen.

Van der Zee vraagt zich af of het niet voorbarig is om je nu al vast te leggen op het punt van het al dan niet spelen zonder publiek.

Stekker uit alle competities

Eind maart trok de KNVB al de stekker uit de amateurcompetities. Dat gebeurde nadat het kabinet eerder had besloten de sportclubs tot 28 april dicht te houden vanwege de corona-uitbraak. Op 21 april zette premier Mark Rutte een streep door alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 september. En daaronder vallen ook de ere- en eerste divisiewedstrijden.

Onduidelijkheid rond een vaccin

“Begrijp me niet verkeerd”, zei Van der Zee. “Ik bewonder de manier waarop dit kabinet de corona-uitbraak aanpakt. En de KNVB houdt zich al vanaf het begin aan de richtlijnen. Maar de ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan de goede kant op. Is het dan niet te voorbarig om je nu al uit te spreken over het spelen met of zonder publiek?”

Desastreus gevolg

“Het gevolg van het kabinetsbesluit kan voor het voetbal desastreus zijn. Tast de beslissing om te wachten op een vaccin totdat het kabinet publiek toelaat, de Nederlandse sportinfrastructuur niet teveel aan? Die is tenslotte van grote waarde voor de volksgezondheid en sociale binding”, zo stelde Van der Zee.

Toch spelen zonder publiek

Er is een kleine kans dat het profvoetbal voor 1 september weer op gang komt. Dat maakte minister Martin van Rijn van VWS op 13 mei bekend. “Mits de KNVB met een goed plan komt. Maar clubs zouden bij een nieuw begin nog steeds moeten spelen zonder publiek.”

