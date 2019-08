Snel voetbal moet het spel aantrekkelijker maken

De bal indribbelen in plaats van ingooien, geen buitenspel en twee keer 35 minuten spelen. En na een overtreding niet meer wachten op het fluitje van de scheids. Dat zijn een paar regels uit het snel voetbal.

Het team van FC de Rakt in de Uden doet mee aan een snel voetbal pilot. De nieuwe regels moeten het spel aantrekkelijker maken en gelden in de poulefase van het bekertoernooi.

Acht snel voetbal teams

De acht teams die aan de test meedoen zijn verdeeld over twee poules. De winnaars van deze poules gaan door naar de twee ronde van de bekercompetitie. Vanaf dan gelden de normale regels omdat de teams dan clubs kunnen tegenkomen die niet meedoen aan de pilot.

“De KNVB wilde de snel voetbal pilot eigenlijk tijdens de competitie gebruiken. Maar te weinig teams wilden daar aan meedoen. Dus koos de bond voor twee poules in het bekertoernooi”, zegt scheidsrechterscommissaris Henk Vissers van De Rakt.

Snel voetbal is even wennen

Volgens Vissers staat de club altijd open voor innovatieve ideeën. Het enige was om een team te vinden dat wilde meedoen aan de pilot. Vissers had daarvoor drie teams in gedachten maar twee elftallen haakten af dus bleef De Rakt 6 over. “Snel voetbal spelen zal wel even wennen zijn. De meeste jongens zijn al jarenlang gewend aan de reguliere regels.”

De KNVB houdt op 27 augustus ook een bijeenkomst voor de scheidsrechters, trainers en aanvoerders van de acht teams. Dan wil de bond de laatste onduidelijkheden wegnemen.

Ook de jeugd

Als de nieuwe regels bevallen, wil Vissers de pilot wel verder invoeren binnen FC de Rakt. “Het is van belang dat de jeugd ook kennis maakt met de aangepaste regels. Bij de club voetbalt de jeugd t/m 12 al volgens de nieuwe regels maar de oudere junioren nog niet. “Als zij ook de aangepaste regels aanhouden hoeven ze daar bij de senioren niet meer aan te wennen.”

