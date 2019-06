Roken in het Nederlandse voetbal krijgt een rode kaart

Roken is in alle Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisieclubs vanaf het seizoen 2020/2021 verboden. Dat heeft de KNVB op 5 juni aangekondigd. Ook bij de circa 3.000 amateurclubs mag in 2025 zowel binnen als buiten niet meer worden gerookt.

Vanaf het seizoen 2019/2020 zullen de 34 BVO’s een ontmoedigingsbeleid gaan voeren. De clubs wilden, gezien de breed gedragen trend tegen het roken, niet achterblijven.

Rookvrije stadions

Deze clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hebben samen het rookvrijestadions opgezet. Met ondersteuning van de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij streven zij volledig rookvrije stadions na.

Niet meer roken langs de lijn

In openbare gebouwen, in de horeca en op de werkvloer geldt al langer een rookverbod. Deze grote stap sluit aan bij de activiteiten van de landelijke beweging ‘De rookvrije generatie’. Deze beweging wil kinderen laten opgroeien in een volledig rookvrije omgeving.

Ook langs de lijn bij de eigen club mag de jeugd dus niet meer in aanraking komt met sigarettenrook. Veel amateurclubs hebben, vooruitlopend op 2025, al het initiatief genomen om roken op hun complex te verbieden. Bij zo’n 10 tot 15% van de clubs is het binnen en buiten al niet meer toegestaan om te roken.

Gezond worden en blijven

De KNVB zet zich al sinds 2017 in om steeds meer voetbalcomplexen rookvrij te krijgen. Gezien de negatieve impact van roken op de gezondheid, ondersteunt de KNVB het streven naar een rookvrije generatie. Sporten en bewegen is er om gezond te worden en te blijven en dat lukt beter in een gezonde sportomgeving.

De bond hoopt dat dit initiatief een gunstige invloed heeft op de bewustwording en leefstijl van alle voetballers en voetballiefhebbers. Bij KNVB evenementen zoals interlands van Oranje, is het overigens al jaren verboden om te roken.

