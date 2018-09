Afgekeurd kunstgras SCE Nijmegen wordt gerepareerd

Sportclub Excelsior Nijmegen (SCE) mag twee kunstgrasvelden voorlopig niet gebruiken. De club kreeg de keuringsdienst op bezoek, die constateerde dat de hardheid van de velden te hoog is.

De KNVB schrijft voor dat kunstgrasvelden van na 2004 in het achtste jaar na ingebruikname moeten worden gekeurd. De gemeente, de bond en SCE bespreken nu wat er moet gebeuren.

Onvoldoende score

De velden van SCE scoorden onvoldoende op stroefheid, schokabsorptie en balstuit. Dit jaar zijn door keuringsbedrijf Kiwa ISA Sport al 210 velden gecontroleerd. Daarvan zijn er 15 afgekeurd bij 13 sportclubs. En twee van die 15 velden liggen bij SCE in Nijmegen, de enige club uit Gelderland op de lijst.

Kiwa berichtte het clubbestuur dat de velden niet in orde zijn en dat de KNVB deze daarom afkeurde. Daarop besloot SCE om direct op het natuurgrasveld te gaan trainen. “Om letsel van de spelers te voorkomen want wij willen natuurlijk geen claims (…)”, aldus het bestuur.

Reparatie van de velden

Het doelgebied van de kunstgrasvelden heeft niet de juiste stroefheid. De gemeente heeft als eigenaar van de velden, al met de aannemer gesproken. “Die denkt de velden wel te kunnen repareren”, zo stelt een gemeentewoordvoerder.

Kosten voor de gemeente

“Wij willen de velden in het weekend van 8 en 9 september weer bespeelbaar hebben”, zegt bestuurslid accommodatie Jos Joosten. Hij geeft aan dat de gemeente de kosten van de reparatie betaalt.

De afdeling competitiezaken van de KNVB of verenigingsadvies overlegt nu met SCE. “Wij bekijken waar de wedstrijden nu gespeeld moeten worden want op de kunstgrasvelden mag nu echt even geen speler komen.”

