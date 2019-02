ODIO door KNVB-tuchtcommissie van de haak gehaald

Drie spelers van ODIO kregen van de KNVB onlangs een torenhoog schikkingsvoorstel voorgeschoteld. Zij ontvangen rode kaarten in de streekderby tussen ODIO en METO van 3 februari jl.

Na een beroep besloot de KNVB-tuchtcommissie echter de naam van de spelers te zuiveren. Ook de weggestuurde Jeffrey Stumpf werd vrijgesproken.

Uitsluiting ODIO spelers

Het ODIO drietal schrok toen de strafeis van de KNVB-aanklager in de brievenbus viel. Na afloop van de derby tegen METO ontvingen zij schikkingsvoorstellen voor uitsluiting van respectievelijk negen, zes en vier wedstrijden.

De KNVB betichtte twee spelers van ODIO van het beledigen van de arbiter van dienst. En een van hen zou de leidsman beledigd en bedreigd hebben.

Alle beschuldigingen kwamen bij de club hard aan en het drietal besloot om niet met de voorstellen akkoord te gaan. Voorzitter Roger Withagen: “Wij zijn hier als vereniging behoorlijk kapot van en wij kunnen ons niet in de beschuldigingen vinden.”

Verlossend bericht

Maandagmiddag kwam de KNVB met het verlossende bericht voor de in opspraak geraakte vereniging. De tuchtcommissie van de KNVB heeft bijna alle schikkingsvoorstellen kwijtgescholden. Alleen oefenmeester Peter van Oirschot kreeg een uitsluiting van één duel aan zijn broek. Hij zou scheidsrechter Bennacer namelijk een ‘flapdrol’ hebben genoemd.

Extra rode kaarten

Bennacer is de afgelopen weken sowieso al in opspraak geraakt. Hij heeft enkele rode kaarten aan het wedstrijdverslag toegevoegd zonder ODIO daarvan in kennis te stellen. Dat sprak niet in zijn voordeel. Daarnaast sloten de verklaringen van tegenstander METO naadloos aan bij die van ODIO.

Withagen liet weten blij te zijn met de vrijspraak. “Deze turbulentie heeft ons ernstig bezig gehouden want de naam van onze club is erdoor geschaad. Ik ben blij dat wij daar nu van verlost zijn en het achter de rug is. Wij kunnen het nu weer gewoon over voetballen hebben.”

Follow @Allesportzaken