Nieuwe KNVB ledenraad voor drie jaar gekozen

Het amateurvoetbal heeft een nieuwe ledenraad. De vertegenwoordigers in deze raad worden eens in de drie jaar door de clubs gekozen. Zij nemen namens hun kieskring zitting in de KNVB ledenraad amateurvoetbal.

Uit ruim tachtig kandidaten zijn er dertig gekozen (28 mannen en 2 vrouwen). Zij zullen de komende drie jaar deel uitmaken van deze KNVB ledenraad.

Mooie mix

Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder amateurvoetbal: “Via het ledenraadsmodel denken en doen de amateurclubs heel direct mee in de voetbalbond. Het is mooi om te zien dat er een mooie mix is ontstaan van mensen die al aantal jaar ervaring hebben en nieuwe namen en gezichten.”

De ledenraad amateurvoetbal

De KNVB ledenraad amateurvoetbal bestaat dus uit 30 vertegenwoordigers uit de voetbalregio’s van Nederland. Deze raad vormt de algemene vergadering van de KNVB amateurvoetbal. Samen met Van der Zee en de Raad van Toezicht bepaalt deze KNVB ledenraad de koers van het amateurvoetbal.

De raadsleden onderhouden het hele jaar door contact met de clubbesturen in hun kieskring. Zij zijn daarmee de ogen en de oren van de KNVB op en rond de amateurvelden. Deze 30 leden hebben namens het amateurvoetbal ook zitting in de bondsvergadering van de KNVB.

Alle kandidaten bedankt

De huidige raadsleden blijven t/m 31 december 2018 aan en de nieuw gekozen leden treden op 1 januari 2019 aan. “Wij willen de kandidaten die niet in de KNVB ledenraad zijn verkozen, ook bedanken voor hun kandidaatstelling en hun inzet. De kandidaten die het wel zijn geworden, wens ik veel plezier en wij kijken uit naar een prettige samenwerking in de komende drie jaren”, aldus Van der Zee.

