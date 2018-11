Kunstgrasverbod door Heracles Almelo gedwarsboomd

Een kunstgrasverbod in de eredivisie? Niet als het aan Heracles Almelo ligt. De club ligt dwars en dreigt zelfs naar het CAS te stappen. De Eredivisie CV probeert nu om een compromis uit te werken.

Alleen de ‘natuurgras’ clubs krijgen vanaf 2021 ‘Europese’ inkomsten, de kunstgrasclubs niet. Met deze oplossing hoopt de Eredivisie CV er met de 18 eredivisie clubs uit te komen.

Heracles tegen kunstgrasverbod

Tot teleurstelling van een meerderheid van de clubs, dwarsboomt Heracles Almelo dus een kunstgrasverbod. De club weigert om mee te buigen, ondanks een voorstel om de kleinere clubs financieel te compenseren. De Almelose club was de eerste profclub die in 2003 kunstgras liet aanleggen.

Bonus

Eredivisie CV wil nu de clubs die in 2021 op natuurgras spelen, jaarlijks belonen met een bonus uit de Europese inkomsten. En die kan oplopen tot een miljoen euro per seizoen. Deze opzet kan naar verwachting op de vereiste tweederde meerderheid rekenen.

Maar veel clubs ergeren zich aan de houding van vooral Heracles, zo bevestigen ingewijden. Helemaal omdat ADO Den Haag en PEC Zwolle wel bereid waren en zijn om mee te denken en over te stappen op natuurgras.

Geen zestien clubs

De eredivisie blijft uit achttien clubs bestaan, zo is inmiddels duidelijk. Een voorgestelde competitie met 16 clubs bleek dus niet haalbaar. Verder blijven ook de beloftenteams van Ajax, PSV, FC Utrecht en AZ in de Keuken Kampioen Divisie spelen. Tevens krijgen clubs een hogere opleidingsvergoeding voor (jeugd)spelers die in Nederland worden getransfereerd.

Het doel van dit plan is om de eredivisie met een opgefrist imago meer toekomstbestendig te maken. De competitie verloor in recente jaren aanzien en dat zou op termijn tot minder televisie-inkomsten kunnen leiden, en tot teruglopend stadionbezoek.

