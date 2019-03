Volgsysteem van de graskwaliteit getest door de KNVB

De KNVB wil BVO’s helpen om wedstrijden op een goede grasmat te spelen. De bond gaat samen met Wageningen University en de Johan Cruijff ArenA, in Zeist het volgsysteem testen dat nu de grasmat van de ArenA monitort.

De KNVB gaat het volgsysteem in eerste instantie op de trainingsvelden van het Nederlands elftal testen. De bond beoordeeld pas daarna of het ook geschikt is voor andere clubs.

Volgsysteem met sensoren en weerstations

Het systeem dat in de Johan Cruijff ArenA staat is uniek in de wereld. Vijftien sensoren onder het gras monitoren doorlopend de kwaliteit van de bodem. En een weerstation op het veld en vier weerstations in het dak houden het klimaat in het stadion in de gaten.

Lichtsensoren op het dak en het veld, leggen vast of er voldoende licht op het gras komt. Na elke maaibeurt wordt een scan van de grasmat gemaakt om te bepalen of het gras goed groeit.

Grass dashboard

Het volgsysteem levert een stroom gegevens op die het onderhoudsteam analyseert. Via het grass dashboard beoordelen zij realtime de kwaliteit van de grasmat. Zij komen direct in actie zodra zij de kwaliteit van de mat kunnen verbeteren. Het systeem stemt het gebruik van water, voeding en optimaal op elkaar af om minder grondstoffen te verspillen.

De KNVB onderzoekt nu of het volgsysteem ook nuttig kan zijn voor andere clubs. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door een Sportinnovator subsidie van het ministerie van VWS.

Internationale belangstelling

De Johan Cruijff ArenA is een van de duurzaamste stadions ter wereld. Stadionbouwers beschouwen het stadion internationaal als een model voor moderne stadionbouw. Er is daarom dus veel belangstelling voor het volgsysteem in het stadion.

Afgevaardigden van buitenlandse stadions komen regelmatig langs. Zij willen zien en leren hoe het systeem functioneert en leren van de kennis en expertise van de specialisten.

