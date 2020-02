KNVB speelt de CO2-bal in strijd rond weekendvoetbal

De KNVB wil bij de amateurs snel toe naar weekendvoetbal waarin zaterdag- en zondagclubs tegen elkaar spelen. Een aantal clubs ligt dwars. De KNVB speelt nu de CO2-bal om een doorbraak te forceren.

De KNVB inventariseert bij alle amateurclubs of ze met hun eerste elftal op zaterdag of op zondag willen spelen. Veel clubs maakten die overstap al en andere denken er nog over na.

Zondag is familiedag

SC Feyenoord maakte al in 2013 de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. Op zondag kwam er amper nog publiek. In 2018 en 2019 maakten ook veel andere zondagclubs de overstap naar de zaterdag.

Vooral in het westen maar ook in Overijssel verlaat de ene na de andere club het zondagvoetbal. De reden daarvoor is dat de zondag steeds meer de familiedag is. En op zaterdag willen spelers ook uit kunnen gaan.

KNVB speelt CO2-bal

Clubs die overstappen kunnen echter niet instromen op het niveau waarop zij nu op zondag spelen. Zij moeten allemaal onderaan beginnen. Het bestuur van bijvoorbeeld sc Feyenoord vindt dat overstappers hetzelfde traject moeten leggen zoals zij. Tot nu toe is er nog geen consensus en die lijkt er voorlopig ook niet te komen.

“Dat is jammer, want de reisafstanden zijn dan minder groot. En je houdt het toch niet tegen want steeds meer clubs kiezen voor de zaterdag.” Nederland is het enige land dat door de verzuiling zo’n strikte scheiding kent.

De KNVB zit met de situatie in de maag en speelt in de brief aan de clubs de CO2-bal. “Want de CO2-uitstoot en de hoge reiskosten bij uitwedstrijden vormen twee knelpunten”, zo meldt de bond.

Keiharde tackle

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee is voorstander van weekendvoetbal. “Als je een overstap bij hardcore clubmensen aankaart, dan maken zij het liefste een keiharde tackle”, stelt Van der Zee.

“Maar wij hebben volgens mij geen keuze. Als je niets doet, struikelt de zaterdagcompetitie namelijk over haar eigen succes. Het zondagvoetbal komt steeds vaker buitenspel te staan.”

Afname zondagsteams

De cijfers lijken Van der Zee gelijk te geven. In het district Oost maakten de afgelopen jaren al veel clubs de overstap. En veel zondagsclubs hebben naast een eerste zondagteam tegenwoordig ook een elftal op zaterdag.

De opmars van het zaterdagvoetbal lijkt niet te stuiten. De afgelopen 5 jaar steeg het aantal zaterdagteams met ruim 14%. Het aantal zondagteams nam in die periode af met ruim 20%.

