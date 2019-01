De KNVB heeft de nieuwe kwaliteitsnorm voor kunstgrasvelden vastgesteld die begin januari 2019 is ingegaan. Deze nieuwe norm is samengesteld in overleg met NOC*NSF, de VSG en keuringsinstituten.

De drie belangrijkste wijzigingen in de nieuwe KNVB kwaliteitsnorm voor kunstgrasvelden hebben betrekking op de schokabsorptie, de energie-restitutie en de balrol in rechte lijn.

Eén kwaliteitsnorm voor kunstgrasvelden

Sinds 2017 is gewerkt met vier soorten normering vanuit de FIFA. Dat leidde tot veel onduidelijkheid en gemor. De nieuwe kwaliteitsnorm voor kunstgrasvelden die sinds 1 januari 2019 van kracht is, combineert het beste van de diverse normen.

Dit sluit aan bij de ontwikkelingen op het gebied van kunstgras en bij de vragen van sporters rond de eigenschappen van kunstgrasvelden. Maar meer duidelijkheid geeft producenten en keuringsinstituten kansen voor innovaties.

Wijzigingen

De drie belangrijkste wijzigingen in de norm zijn:

1 • de aanscherping op schokabsorptie om toe te werken naar een meer eenduidige norm voor alle voetbalsystemen;

2 • een aanvulling met energierestitutie die in Nederland al langer werd gemeten maar waarop nog niet werd gestuurd en

3 • een aanvulling met een balrol in een rechte lijn die in 2019 als indicatie is meegenomen en in 2020 als criterium zal worden opgenomen.

Geen overgangsfase

De voetbalbond liet de nieuwe normen al op 1 januari jl. ingaan. Deze zijn op vrijwel alle systemen van toepassing en om die reden heeft de KNVB ook geen overgangsfase afgekondigd. De KNVB werkt dit jaar ook aan eigen testmethoden die aansluiten bij bestaande methoden en EN/NEN-normen.

Meer informatie

Degenen die meer willen weten over de aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden kunnen daarvoor terecht op KNVB Assist Bestuurders. Hier is ook een overzicht te vinden met vaak gestelde vragen over deze nieuwe kwaliteitsnorm voor kunstgrasvelden. Vragen over de norm of de procedures die daarmee samenhangen kunnen worden gestuurd aan Patrick Balemans. In de onderwerpregel graag ‘norm kunstgras’ vermelden.

Follow @Allesportzaken