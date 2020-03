KNVB blij met de ontwikkeling van non-infill velden

De KNVB juicht de ontwikkeling van non-infill velden toe. Deze velden lijken op een aantal punten flinke voordelen te hebben. In Nederland liggen nu 10 non-infill velden om ervaring mee op te doen.

Er valt nog veel over te leren maar de KNVB is blij met de ontwikkeling van deze non-infill velden. Spelers ervaren met name de grip op de velden anders.

Balgedrag non-infill velden

Er zijn ook signalen dat het balgedrag op non-infill velden anders is. De velden zouden wat ‘sneller’ zijn dan gewone kunstgrasvelden. De signalen over de grip en de snelheid blijken o.a. uit enquêtes die de KNVB heeft gehouden.

De kritische geluiden komen vooral van de wat oudere voetballers. De KNVB neemt deze signalen serieus. Want te veel of te weinig grip kan ook een rol spelen bij het ontstaan van blessures.

De bond is in overleg met keuringsinstituten over de grip en de risico’s op blessures. De KNVB wil van hen een objectief oordeel over deze velden in vergelijking tot de reguliere velden. De instituten zullen daarom de signalen over snelheid en grip nader gaan onderzoeken.

Meer ervaring opdoen

De leveranciers van non-infill velden blijven bezig met de doorontwikkeling van dit veldtype. De KNVB wil deze ontwikkeling stimuleren. De bond heeft besloten om de wedstrijden in de 4 tegen 4, 6 tegen 6 en 8 tegen 8 spelvorm op deze velden toe te staan.

Zo kunnen spelers, clubs en de bond meer ervaring met deze velden opdoen. Vervolgens kan de KNVB deze velden in een later stadium op de juiste manier introduceren.

Voor dit type velden dat nu al is aangelegd, blijven de afspraken die daarover zijn gemaakt gelden. Clubs die een non-infill veld willen aanleggen en meer informatie willen, kunnen daarover met de KNVB contact opnemen.

Follow @Allesportzaken