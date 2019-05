Just Spee voorgedragen als voorzitter van de KNVB

Het KNVB-bondsbestuur draagt Just Spee voor als voorzitter en opvolger van Michael van Praag. Op 27 mei zal de nieuwe voorzitter worden benoemd.

Michael van Praag zal op 27 mei aftreden vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn.

Just Spee enige kandidaat

De selectiecommissie van de KNVB vindt Just Spee het meest geschikt om Michael van Praag op te volgen. “Just Spee is een ervaren bestuurder en heeft in de voetbalwereld zijn sporen verdiend. Spee is een teamspeler, goed bekend met het betaalde voetbal en beschikt over een groot netwerk.”

Media en entertainment

Spee is als lid van de RvC van de Eredivisie Media & Marketing al vijf jaar betrokken bij de exploitatie van de rechten van de eredivisieclubs.

Zijn ervaring als CEO bij Endemol en Stage entertainment, is nuttig voor de Nederlandse voetbalwereld. Deze is zelfs cruciaal in het hedendaagse voetbal.

Ervaring Justin Spee

Hij heeft ervaring in het werken in internationaal verband. Dat is van belang in de relatie met de UEFA en de FIFA. Spee heeft maatschappelijke functies bekleed bij UNICEF Nederland en het OLVG. Just Spee voetbalde ooit bij de Koninklijke HFC waar hij ook penningmeester was.

Beste kandidaat

Uit oogpunt van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid vond de selectie besloten plaats. De commissie selecteerde Just Spee als beste kandidaat en liet dit vervolgens aan het bondsbestuur weten.

Het bestuur heeft dit advies overgenomen en draagt hem nu voor. Na zijn verkiezing als bondsvoorzitter zal hij op 17 december in functie treden. Dat is de dag nadat Van Praag is afgetreden.

Bondsvoorzitter

De bondsvoorzitter zit het bondsbestuur voor dat naast hem uit Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee bestaat. Hij is tevens voorzitter van de bondsvergadering die uit 60 personen bestaat.

Zij vormen samen de algemene vergadering van de KNVB. De bond benoemd de voorzitter voor drie jaar. Zij moet steeds verantwoording afleggen aan de bondsvergadering.

Follow @Allesportzaken