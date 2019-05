Just Spee benoemd tot voorzitter van de KNVB

Op 27 mei is Just Spee benoemd tot de nieuwe voorzitter van de KNVB. Hij zal in december Michael van Praag opvolgen die dan vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn aftreedt.

“ Ik wil graag de voorzitter worden van alle Nederlandse voetballers. Maar h et zal niet makkelijk worden om in Michael’s voetsporen te treden”, stelt Spee.

Just Spee meest geschikt

Spee kwam van de 70 kandidaten als meest geschikte naar voren. Het bondsbestuur nam zijn kandidatuur over en hij kreeg op 27 mei de steun van de bondsvergadering. Twaalf afgevaardigden stelden Telstar-voorzitter Pieter de Waard als kandidaat voor.

Just Spee heeft veel internationale ervaring en beschikt over een groot netwerk in de media- en entertainmentwereld. Hij voetbalde zelf bij de Koninklijke HFC en was daar ook bestuurlijke actief.

Licentie-eisen en de voetbalpiramide

De bondsvergadering behandelde ook het optimaliseren van de voetbalpiramide en reglementaire zaken. De huidige voorwaarden voor de beloftenteams in de eerste, tweede en derde divisie blijven voor het seizoen 2019/’20 gehandhaafd.

De bond beoordeeld later of er vanaf het seizoen 2020/2021 zaken moeten veranderen. De KNVB vermindert fors het aantal licentie-eisen dat aan de tweede en derde divisie clubs wordt gesteld.

In de tweede helft van 2019 wordt een voorstel voor de toekomst van de piramide uitgewerkt. De bond besteedt hierbij o.m. aandacht aan de beloftenteams.

Ook komt de promotie- en degradatieregeling tussen de tweede en eerste divisie aan de orde. Een voorstel daartoe zal op 16 december worden voorgelegd aan de bondsvergadering.

Onderzoekscommissie integriteit

De bond gaat de integriteitseenheid meer ruimte geven om intermediairs en financiële integriteit te onderzoeken. De huidige integriteitseenheid gaat ‘Onderzoekscommissie integriteit’ heten. Deze commissie wordt vanaf het voetbalseizoen 2019/2020 een zelfstandig en onafhankelijk KNVB-orgaan.

De bondsvergadering heeft ook ingestemd met aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor doping en seksuele intimidatie. Deze aansluiting moet nog wel worden goedgekeurd door het bestuur van het ISR.

Follow @Allesportzaken