Eindscenario voetbalamateurs medio december bekend

De KNVB denkt dat alleen in het gunstigste scenario het amateurseizoen af te kunnen ronden. Daarom heeft de bond meerdere scenario’s uitgewerkt om medio december het eindscenario te kunnen bepalen.

Half december bepaalt de KNVB of het meest gunstige scenario voor de amateurs haalbaar is. “Want wij willen zo snel mogelijk weer veilig kunnen gaan voetballen.”

Besluit eindscenario half december

In het meest positieve scenario mogen de amateurs in het weekend van 16 en 17 januari weer de velden op. In dat eindscenario kunnen zij tot eind juni doorspelen. De bekercompetitie in het amateurvoetbal en de promotie- en degradatiewedstrijden komen dan te vervallen. De KNVB zal de promotieregeling in dit scenario herzien.

Half december zal de KNVB bepalen of dit meest gunstige scenario haalbaar is. Als dat niet het geval is, dan hervat de bond de competities later in een aangepaste vorm. “Maar wij willen natuurlijk zo snel mogelijk weer veilig kunnen gaan voetballen”, zegt directeur Jan Dirk van der Zee.

Budget van de KNVB

De competities voor de amateurs liggen dus zeker nog tot midden januari stil. De bond vraagt de verenigingen daarom (voetbal)activiteiten te organiseren, die binnen de coronaregels vallen. De KNVB stelt hiervoor een budget beschikbaar waar de amateurclubs aanspraak op kunnen maken.

“We moeten in beweging blijven. Zowel voor de gezondheid als om de verenigingen in leven te houden”, aldus Van der Zee. “Het kabinet zou hierbij kunnen helpen. Bij het afschalen van de maatregelen, zou het kabinet bijvoorbeeld de groepsgrootte voor teamsporten aan kunnen passen.”

Maximaal twee personen

Op 3 november is de maximale groepsgrootte voor buitenactiviteiten teruggeschroefd naar twee personen. Van der Zee hoopt echter dat deze grens heel snel weer omhoog gaat. “In groepjes van twee of vier een teamsport beoefenen is vrijwel niet mogelijk. Maar je kunt in de buitenlucht op een groot voetbalveld prima met dertig man trainen en 1,5 meter afstand houden.”

