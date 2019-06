Eén jeugdopleiding van vier samenwerkende clubs

Al een paar jaar spraken voetbalclubs Oosterstreek, Olyphia en Zandhuizen in Weststellingwerf over samenwerking. Maar tot een gezamenlijke jeugdopleiding kwam het nooit, tot april van dit jaar.

“In april werd de noodzaak van samenwerking voor iedereen duidelijk. Als wij voetbal wilden blijven aanbieden, dan moesten wij samenwerken”, stelt Erik Oosterhof.

Oude emotie

“Wij praten al jaren over samenwerking maar steeds zat de emotie in de weg, vooral bij de oudere leden”, vertelde Olyphia voorzitter Oosterhof. “Maar de jongere generatie ziet dat anders.”

“Zij zijn trots op hun club maar snappen dat zij verder moeten kijken. Zij begrijpen dat het niet om het in stand houden van de vereniging gaat. Belangrijker is het in stand houden van het voetbal. De clubs realiseerden zich dat dat op een bepaald moment niet meer zou kunnen.”

Ook vv Sport Vereent hoorde over de plannen en besloot aan te sluiten. “Vier verenigingen die samenwerken is uniek”, vertelde KNVB verenigingsadviseur Erik Baas.

Jeugdopleiding binnen twee maanden op poten

En ineens werden de grootste stappen binnen twee maanden gezet. “Het traject is begin april gestart en op 27 mei werd de samenwerkingsverklaring naar de KNVB gestuurd.”

Een speciale commissie gaf zo’n tachtig leden tekst en uitleg op een informatieavond. “De reacties waren vrijwel allemaal positief”, herinnert Oosterhof zich.

Goede communicatie

“Goede communicatie voor de leden was cruciaal want er veranderde veel voor de jeugd en de ouders. Trainingen en wedstrijden op een andere plek, nieuwe teamindelingen, etc. Wij laten de kinderen in het eerste jaar nog lekker met hun vriendjes en vriendinnetjes voetballen. Maar in het najaar train en speel je bij de ene club en in het voorjaar bij de andere”, benadrukt Oosterhof.

Sponsoren stappen in

De teams spelen komend voetbalseizoen onder de naam SJO Stellingwerven. “In principe kijken wij over vijf jaar waar we staan. De sponsoren ontvingen de samenwerking heel positiefen hebben al aangegeven dat zij hun steentje willen bijdragen.”

“Ook leuk dat zich weer kinderen hebben aangemeld die ooit hun lidmaatschap hebben opgezegd. Zij zien dat er voor hen in de jeugdopleiding weer een team op de been gebracht kan worden.”

