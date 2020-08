Drie exit-modellen KNVB bij nieuwe corona-ellende

De mogelijkheid bestaat dat een nieuwe pandemie komend seizoen het Nederlandse voetbal weer stillegt. Daarom heeft de KNVB drie exit-modellen opgesteld die bepalen hoe de competities dan zullen eindigen.

Drie exit-modellen

Het uitgangspunt is het sowieso uitspelen van de ere- en eerste divisie. Maar het kan zijn dat dat niet lukt. Dan moet duidelijk zijn wie CL gaat spelen en wie promoveert en degradeert. Daarvoor heeft de voetbalbond nu drie exit-modellen opgesteld.

Tussen 1 en 17 speelronden

De bond moet de Eredivisie mogelijk tussen speelronde 1 en 17 stoppen. Dat is voor de Keuken Kampioen Divisie (KKD) tussen 1 en 19 wedstrijden. Dan stelt de KNVB vast dat het seizoen niet is gespeeld. Vanaf dat moment hanteert de bond de oude startindeling.

Tussen 18 en 28 speelronden

Het kan ook fout gaan tussen speelronde 18 en 28 (tussen 20 en 32 in de KKD). Dan wil de KNVB de stand zoals dan op het bord staat, als eindstand aanhouden. Maar dan wel zonder kampioenschap en promotie of degradatie. Dat geldt overigens niet als er al beslissingen zijn gevallen.

Na 85 procent van de te spelen wedstrijden

“Alleen als ten minste 85 procent van de competitiewedstrijden is gespeeld, bepaalt de voetbalbond wie dat seizoen kampioen is. De KNVB stelt dan ook vast welke clubs promoveren en degraderen. In de eredivisie komt 85 procent neer op minimaal 29 wedstrijden, in de Keuken Kampioen Divisie zijn dat er 33.”

Oneven aantal clubs

Via deze drie exit-modellen kan de competitie in het jaar daarop uit een oneven aantal clubs bestaan. Voor de eredivisie kunnen dat tussen 16 en 20 clubs zijn. Bij een ongelijk aantal wedstrijden zal het gemiddeld aantal punten de doorslag geven.

