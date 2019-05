Dispensatieregeling voor relatief ‘kleine’ jeugdspelers

Nederland is bij uitstek een opleidingsland dat veel aandacht aan de ontwikkeling van jeugdspelers besteed. Zo krijgt iedere jongen en ieder meisje de kans het beste uit zichzelf te halen.

KNVB geboortemaandeffect Devindt het belangrijk om talent bij clubs niet verloren te laten gaat. De geboortedatum van een speler (het zogenaamde) kan dit in de weg zitten.

Dispensatieregeling

De KNVB biedt daarom vanaf het seizoen 2019/2020 een dispensatieregeling aan. Deze is speciaal bedoeld voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. Deze dispensatieregeling geldt voor zowel jongens als meiden in de A-categorie in de leeftijdscategorieën onder 13 t/m onder 17 jaar.

Biologische ontwikkeling

Via deze dispensatieregeling krijgen ook relatief kleine spelers de kans om in een jongere leeftijdscategorie te spelen. Zij spelen dan dus met spelers die in dezelfde periode van hun biologische ontwikkeling zitten.

De tijdelijke fysieke achterstand die zij zouden ervaren in hun leeftijdsgroep, kan via deze dispensatieregeling worden opgeheven. De spelers krijgen dus de kans om zich te ontwikkelen in een eerlijkere context en in een meer gelijkwaardig speelveld.

Dispensatieverzoek indienen

Spelers kunnen vóór 1 augustus 2019 via hun vereniging een dispensatieverzoek voor het seizoen 2019/2020 bij de KNVB indienen. De bond geeft daarover dan vóór 23 augustus 2019 schriftelijk uitsluitsel naar aanleiding van het verzoek.

Het verzoek moet onderbouwd en voorzien zijn van een ondertekende, medische verklaring via een sportarts of fysiotherapeut. In deze verklaring moet worden opgenomen:

– de naam van de jeugdspeler;

– de naam van de sportarts of fysiotherapeut;

– het KNVB-relatienummer;

In het verzoek moet eveneens worden opgenomen:

– het team waarin de speler uit zou willen komen;

– de geboortedatum van de speler;

– de datum van de meting;

En vergeet ook vooral niet:

– de zittende lengte van de speler in cm (gemeten zittend op een stoel, van billen tot kruin);

– de staande lengte van de speler in cm

– het gewicht van de speler in kg

Follow @Allesportzaken