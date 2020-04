Competities amateurvoetbal per direct gestopt

De KNVB staakt alle competities amateurvoetbal van dit seizoen. De maatregel volgt op het besluit van het kabinet. De sportclubs moeten in elk geval tot 28 april dicht blijven vanwege het coronavirus.

De KNVB heeft ook besloten om voor de amateurtak dit seizoen geen eindstanden vast te stellen. Er komen dus geen kampioenen en geen enkele club zal degraderen of promoveren. “De clubs kunnen de competities niet meer voor de zomerstop op de gewenste manier uitspelen”, zo stelt de KNVB.

“Voor de amateurs bestaat geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Bij de profs is dat anders. Door nu de knoop door te hakken geven wij vooral duidelijkheid”, zegt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee.

“Wij hebben de afgelopen weken veel contact gehad met vertegenwoordigers van clubs in het land. Maar ook met de ledenraad en alle belangenverenigingen. Wij realiseren ons dat dit besluit een grote impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden. En dat het besluit flinke financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 voetbalclubs.”

De overheid en maakt zich sterk voor een noodfonds voor de sport. De KNVB trekt in de strijd om de financiële gevolgen te beperken op met sportkoepel NOC*NSF.

De voetbalbond gaat er alles aan doen om de kosten voor de clubs zo laag mogelijk te houden. De bond kijkt daarbij ook naar de betalingen van de clubs aan de KNVB. Aan de banken is daarom opdracht gegeven om de incasso’s van april en mei niet uit te voeren.

