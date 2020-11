Commissie Mijnals wil KNVB als voorbeeldbond

De commissie Mijnals streeft ernaar om de KNVB binnen vijf jaar een voorbeeld voor alle sportbonden te laten zijn. “Het is van belang dat wij als commissie de KNVB een stip op de horizon geven.”

Ahmad Mendes Moreira Een jaar geleden stapteals speler van Excelsior in tranen van het veld. Het bedroevende resultaat van racistische uitingen door fans van FC Den Bosch.

Tegen racisme in het voetbal

De KNVB riep in juli 2020 de commissie Mijnals in het leven. Humberto Tan, Ruud Gullit en Marjan Olfers maken o.a. deel uit van de commissie die zich inzet voor de bestrijding van racisme in het voetbal. Naamgever Humphrey Mijnals was in 1960 de eerste voetballer van Surinaamse afkomst die het Nederlands elftal haalde.

“Ik kijk met pijn terug op het incident met Mendes Moreira. Wat er toen gebeurd is, is natuurlijk afschuwelijk. Het heeft bij de KNVB echter wel iets in werking gezet”, zegt Tan. “Helaas was er dus een slachtoffer nodig om een beweging tegen racisme in het voetbal op gang te brengen.”

Commissie Mijnals zet stip op de horizon

Tan heeft met de andere leden van de commissie Mijnals gekeken naar het aanvalsplan voor de KNVB. De commissie heeft het bondsbestuur daarvoor, ook ongevraagd, advies gegeven. “Het belangrijkste is dat we geprobeerd hebben een stip op de horizon te zetten.”

“Wij streven ernaar dat de KNVB binnen vijf jaar een voorbeeldbond is alle sportbonden in Nederland. Met name op het gebied van inclusiviteit en het bestrijden van racisme. En de voetbalbond zou op zijn beurt ook een voorbeeld moeten worden voor de voetbalbonden in Europa.”

De KNVB heeft al een aantal stappen in de goede richting gezet. Er komen voorlichtingsprogramma’s, camera’s, een meldings-app en de bond gaat zwaarder straffen. “Het ene ‘instrument’ zal beter werken dan het andere. Maar met deze aanpak willen wij een hoger doel bereiken”, zo besluit Tan.”

