Boete en puntenmindering voor sc Hoge Vucht Breda

Het eerste team van Sc Hoge Vucht heeft o.m. vier punten in mindering gekregen. De reden daarvoor zijn de ongeregeldheden rondom het duel met Right-Oh op 25 november 2018. De club krijgt ook een boete van 400 euro.

De KNVB heeft gesproken. Sc Hoge Vucht in Breda krijgt vier punten in mindering en boete voor de uit de hand gelopen wedstrijd tegen Right-Oh.

Vechtpartijen en vernielingen

Het duel in de vierde klasse C liep in 2018 gruwelijk uit de hand. De gevolgen waren vechtpartijen en vernielingen aan het clubhuis van Right-Oh. Eind november 2018 werden daarom alle teams van sc Hoge Vucht uit de competitie gehaald. Er loopt nog een grootschaliger onderzoek naar de Bredase amateurclub.

Omvangrijke zaak

Halverwege januari besloot de KNVB dat het eerste team van sc Hoge Vucht voorlopig weer mag voetballen. De voetbalbond houdt deze zaak voorlopig nog wel aan. Aangezien het om een omvangrijke zaak gaat, zal de tuchtcommissie ruim de tijd nemen om alle feiten te onderzoeken.

Verantwoordelijk Hoge Vucht krijgt boete

Tussentijds is nu wel bekend geworden dat de voetbalbond sc Hoge Vucht verantwoordelijk houdt voor de wanordelijkheden. Dat levert de ploeg dus een boete op en vier punten in mindering. Voetbalclub Right-Oh daarentegen heeft geen puntenstraf gehad.

Follow @Allesportzaken