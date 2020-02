Veertien miljoen euro voor bestrijding voetbalracisme

Het kabinet en KNVB trekken de komende drie jaar 14 miljoen euro uit voor de bestrijding van voetbalracisme. De bond neemt op 20 punten maatregelen om dit probleem aan te pakken.

Clubs die niet genoeg doen voor de bestrijding van voetbalracisme kunnen punten verliezen. Daarnaast moeten zij vrezen dat de KNVB boetes oplegt of supporters van de tribunes weert. Er komt ook een speciaal aanklager voor racisme in het voetbal.

Supporters die al eens over de schreef gingen, kunnen tijdens een wedstrijd een meldplicht krijgen. Burgemeesters vinden dat nu nog vaak een te zware straf. Overtreders kunnen zich straks ook digitaal melden. Het kabinet en de KNVB hopen dat de meldplicht daardoor vaker wordt gebruikt.

Het valt nu nog niet altijd mee om de daders te identificeren. Daarom komen er slimme camera’s in en om de stadions. Ook amateurclubs kunnen subsidie aanvragen om camera’s rond hun velden te zetten. “De komende maanden gaan bedrijven slimme technologie extra ontwikkelen”, zei sportminister Bruno Bruins.

Ook komt er een app waarmee supporters anoniem wantoestanden op de tribune kunnen melden. Zo’n app kan een steward helpen om iemand op zijn gedrag aan te spreken.

Er komt een trainingsprogramma voor 600 amateurclubs en 34 BVO’s. Jan Dirk van der Zee van de KNVB; “Zo’n programma is cruciaal want wij willen het gedrag veranderen. Wij willen vrijwilligers, scheidsrechters en bestuursleden ook positieve voorbeelden geven.” De overheid gaat jongeren ook bewust maken van de effecten van discriminatie. Uit pilots blijkt dat dit heel effectief is.

Van der Zee; “Het maken van camerabeelden rond de amateurvelden kent nog wel wat privacypuntjes. Maar wij hebben beelden en geluid nodig om racistische leuzen te registreren. Daar moet binnen de wetgeving ruimte voor komen.”

Follow @Allesportzaken