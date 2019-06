KNVB steunt onderzoek tegen criminele inmenging

Uit resultaten van een onderzoek i.o.v. de Taskforce Brabant/Zeeland, blijkt dat in het voetbal sprake is van criminele inmenging. Maar voetbalclubs mogen niet de dupe worden van criminelen die het voetbal willen misbruiken.

De KNVB neemt deze resultaten zeer serieus. “Criminele inmenging ondermijnt de sport en daarmee de maatschappelijk kracht van sport. Daar maken wij ons zorgen over.”

Criminelen weren

“Niet iedere weldoener of sponsor is een crimineel. Maar het is voor clubbestuurders soms lastig om te achterhalen met wie zij nou precies van doen hebben. De KNVB wil criminelen uit de sport weren. Verenigingen en leden mogen namelijk niet de dupe worden van foute investeringen.

De KNVB wil de maatschappelijke kracht van sport behouden en criminele inmenging tegengaan. De bond roept daarom op om de aard en omvang van het probleem nader te onderzoeken.

Bewustwordingscampagne

De voetbalbond is voorstander van een bewustwordingscampagne over criminele activiteiten bij clubs. “De KNVB wil ook ‘zijn rol nemen‘ om criminele invloed op de clubs tegen te gaan.” Dit gaven de manager integriteit Jan Peter Dogge en hoofd corporate affairs David Pranger in mei jl. al aan.

Voorlichting over criminele inmenging

Vorig jaar sloten het ministerie van VWS, de sportwereld en gemeentes een landelijk sportakkoord. Hierin is ook het thema positieve sportcultuur opgenomen. “Wij vragen sportminister Bruins in de lokale sportakkoorden ook aandacht te besteden aan het thema criminele inmenging.

Het onderzoek van de Taskforce Brabant/Zeeland levert voor clubs aanbevelingen en adviezen op. Het ministerie zou deze in de sportakkoorden kunnen toepassen.

Gemeenten, politie en de belastingdienst

De sportwereld kan dit probleem niet alleen oplossen en clubs mogen niet de dupe worden van criminelen. Het onderzoek de Taskforce Brabant/Zeeland toont aan dat samenwerking met gemeenten, de politie en de belastingdienst daarvoor cruciaal is. Een bewustwordingscampagne kan er aan bijdragen om clubbestuurders en gemeenten te helpen om criminele inmenging op clubs te weren.

Follow @Allesportzaken