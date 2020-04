De KNVB wil maar blijven door voetballen

De KNVB wil maar door voetballen en de competitie niet vroegtijdig stopzetten. Als het RIVM akkoord gaat, hoopt de bond half juni de inhaalwedstrijden AZ – Feyenoord en FC Utrecht – Ajax af te kunnen laten werken.

De KNVB wil de competities in het betaalde voetbal in het weekend van 20 juni hervatten. Maar dan vermoedelijk wel zonder publiek.

Geen duidelijkheid over door voetballen

De KNVB hoopt dat de clubs half mei weer mogen trainen zodat de competitie tot eind juli kan doorlopen. De bond kan dan de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht nog voor het einde van de competitie laten afwerken.

De KNVB ging in het overleg met de clubs niet in op het scenario om niet meer te voetballen. Ook over de consequenties voor de eindstanden gaf de bond nog geen duidelijkheid. In de week van 21 april zal er meer duidelijk komen over het al dan niet door voetballen.

Geen volle voetbalstadions

Vooraanstaande virologen geven aan dat volle stadions in ons land nog heel lang niet aan de orde zullen zijn. Mogelijk zelfs het hele kalenderjaar 2020 niet meer. De bekende Duitse viroloog Alexander Kekulé acht het uitgesloten dat de clubs dit jaar nog wedstrijden voor publiek zullen spelen. Ook zijn collega Ab Osterhaus verwacht dat het kabinet grote bijeenkomsten zoals voetbalwedstrijden pas als laatste weer zal toestaan.

Geen controle meer

Osterhaus: “Zodra je grote groepen mensen bij elkaar laat komen, heb je de kans dat corona opnieuw uitbreekt. De kans is dan ook groot dat als je laat door voetballen, je dat niet onder controle kunt houden.”

“Stel dat je de teugels laat vieren en je laat 50.000 man in de ArenA toe. Als daar 20 mensen bij zitten die het virus hebben, dan heb je weer een uitbraak te pakken. Dan kun je zomaar weer terug zijn bij af.”

