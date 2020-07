Niet alle aanvragen bonden door NOC*NSF gehonoreerd

NOC*NSF kan niet aan alle aanvragen van de sportbonden voor geld voor 2021 voldoen. De organisatie investeert elk jaar 35 miljoen euro in het topsportprogramma. Dat is in deze coronatijd echter niet genoeg om aan alle wensen tegemoet te komen.

Aanvragen sportbonden

“Wij mogen blij zijn dat wij de investeringen in topsport de komende vier jaar op peil kunnen houden. Dat kan mede dankzij het ministerie van VWS. Maar dat we op dezelfde voet door kunnen gaan, dat is echt niet vanzelfsprekend”, aldus NOC*NSF.

“De ambities zijn hoog en de prestaties zijn goed maar de kosten nemen ook toe. En de bijdragen vanuit bonden en de sponsors staan, mede door de coronacrisis, onder druk.”

Groei is niet vanzelfsprekend

NOC*NSF stelt verder dat het de afgelopen periode duidelijk is geworden dat ook groei niet vanzelfsprekend is. Het doel om bij de Olympische Spelen bij de beste tien landen te eindigen blijft overigens wel overeind. “Nooit eerder stonden onze topsporters er zo goed voor dus de ambitie blijft groot.”

“Wij doen er alles aan om op de Olympische en de Paralympische Spelen van Tokio te excelleren. Wij willen Nederland trots maken, ondanks de crisis”, zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF.

Vertrouwen in vindingrijkheid

De koepel zegt verder vertrouwen te hebben in ‘de vindingrijkheid die onze topsport al zo lang kenmerkt’. “Wij realiseren ons dat dit veel van alle betrokkenen vergt. Maar we moeten proberen om die drive opnieuw aan te spreken.”

“De sport heeft een verplichting naar het Nederlandse volk om er hard voor te werken. Want fans maar ook vele anderen halen inspiratie uit de prestaties van TeamNL. Wij moeten dus samen vlammen en onze doelen behalen.” NOC*NSF laat de bonden op 30 oktober as. weten welke aanvragen er zijn toegewezen.

