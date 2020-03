Hervatting Eredivisie is lastig te verantwoorden

De KNVB moet snel duidelijk maken of de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie doorgaan. Dat stelt voorzitter Evgeniy Levchenko van de spelersvakbond VVCS. Veel spelers zien hervatting van de Eredivisie na de corona-uitbraak niet echt zitten.

De KNVB werkt nu aan drie scenario’s voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie:

– de wedstrijden tot 1 juni achter gesloten deuren spelen en de competities voor 30 juni afmaken;

– beide competities in juli afronden of

– de competities direct stopzetten.

“De competities op 6 april hervatten staat haaks op het beleid van het RIVM en het kabinet. Met spelers, stafleden en media zit je bij een wedstrijd zonder publiek al snel op honderd aanwezigen. Dat is dan lastig te verantwoorden”, stelt Levchenko.

“Ik begrijp dat de KNVB het seizoen het liefste wil afmaken. Het is niet wenselijk om Ajax nu tot kampioen uit te roepen. Dan kun je beter het huidige seizoen ongeldig verklaren. Maar dan zit je weer met de verdeling van de Europese tickets. Dan heb je AZ en Willem II op de kast.”

Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee heeft al spelers aan de lijn gehad die niet voor hervatting van de Eredivisie zijn. Hij vreest echter niet dat de KNVB onverantwoorde keuzes zal maken.

“Ik heb die geluiden van spelers ook gehoord en ik begrijp ze heel goed. Ze maken zich niet druk om zichzelf omdat ze in goede conditie zijn. Maar ze zijn wel bang dat zij familieleden besmetten. Die lopen namelijk wel een risico”, vertelt Levchenko.

“Als de KNVB geen uitsluitsel geeft dan moeten wij zelf een standpunt innemen. Zodra je weer gaat voetballen moet je zeker weten dat er geen nieuwe corona-golf komt”, zo besluit Levchenko.

