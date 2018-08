Gerard Dielessen in IOC commissie communicatie

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, is benoemd als lid van de IOC commissie communicatie. Daarmee is hij het vierde Nederlandse lid van een IOC commissie.

Gerard Dielessen is door het IOC benoemd als lid van de communicatie commissie, zo maakte het IOC op 9 augustus bekend.

Van Driel, Fleuren en Corstens

Rita van Driel van het Internationaal Paralympisch Comité, blijft lid van de coördinatiecommissie voor de Winterspelen van Beijing 2022. Zij is tevens benoemd in de commissie ‘vrouwen in de sport’.

Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese Hockey Federatie (FIH), maakt al enige tijd deel uit van deze commissie en zal dat ook in 2018 doen. Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden blijft ook in 2018 lid van de ethische commissie van het IOC.

Inbreng en deskundigheid

Dielessen over zijn benoeming: “Ik ben blij dat ik in deze IOC commissie mag plaatsnemen. Het IOC geeft met mijn benoeming aan dat zij de Nederlandse inbreng en deskundigheid op het thema communicatie graag wil gebruiken.”

“Hiermee kunnen wij de strategie van het IOC ontwikkelen om het positieve maatschappelijk effect van sport communicatief nog verder versterken.”

IOC commissie voor vier Nederlanders

“Mijn deelname in deze commissie brengt ons bovendien in doorlopend contact met IOC-leden en internationale communicatie-experts. Ik vind het belangrijk dat er nu al vier Nederlanders lid zijn van commissies van het IOC.”

Het Arubaanse IOC-lid Nicole Hoevertsz heeft in 2018 een plaats in vijf IOC commissies. Zij opereert in de Audit commissie, de Coördinatie commissie Tokyo 2020, de coördinatie commissie Parijs 2024 en de commissie voor Olympic Solidarity.

