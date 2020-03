NOC*NSF zet geld opzij voor noodfonds sportclubs

NOC*NSF zet 4 à 5 miljoen euro opzij. De koepel wil hiermee de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus, zo veel mogelijk op te vangen. Dit noodfonds voor sportclubs vormt de start van een groter fonds.

NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg: “De corona-uitbraak brengt, ondanks alle inspanningen, ook de sport in een zorgwekkende situatie. Van sportclub tot ondernemende sportaanbieder iedereen toont een grote inzet. Maar de sector maakt een vrije val van de inkomsten mee, terwijl de kosten doorlopen.

NOC*NSF wil snel de sociale cohesie van de samenleving weer een flinke boost geven. “Wij maken nu geld vrij om de sportinfrastructuur te helpen om deze uitbraak te overleven. Ik vertrouw erop dat onze partners met ons mee zullen doen in dit fonds”, zo stelt Van Zanen.

NOC*NSF directeur Gerard Dielessen: “Vanaf 15 maart hebben ook alle sportverenigingen hun deuren moeten sluiten. De sportbonden doen nu hun uiterste best om hun clubs bij te staan. De gevolgen voor hen en voor andere sportaanbieders zijn zo groot, dat wij hen nu al bij moeten staan. Met het noodfonds sport willen wij de sportbonden daarbij helpen.”

NOC*NSF roept het Rijk en de gemeenten op om de maatregelen voor de sport nu ook snel te effectueren. Het doel hiervan is om de gevolgen van de corona-uitbraak op te vangen. De financiële steun moet ook de vele banen en inkomens in de sport beschermen. De sportkoepel paraat ook al met de gemeenten over maatregelen die zij lokaal kunnen nemen. Zaken zoals het opschorten van het innen van huur en belastingen van de clubs.

