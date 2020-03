Hockeyclubs zijn alleen met extra geld geholpen

Net als de andere sporten lijdt het hockey ook onder de coronacrisis. De sport heeft het kabinet gevraagd om een noodfonds van 950 miljoen euro. Want zij zijn alleen met extra geld geholpen.

De hockeysport loopt door corona tientallen miljoenen euro’s aan schade op. Dit stelde KNHB-directeur Erik Gerritsen in hockey.nl. Hij voerde hierover veel gesprekken met NOC*NSF.

Veel onduidelijk

Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van de corona-uitbraak. “Maar ik moet NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen complimenteren. Hij speelt zijn voortrekkersrol heel goed”, zo stelt Gerritsen.

“De hockeywereld gaat ook goed met deze crisis om en toont solidariteit. Ik zie mooie initiatieven ontstaan zoals online trainingen en clubs die in de buurt maaltijden bezorgen. Er is ook geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Zelfs de topteams trainen in deze periode niet samen.”

Pijnpunt van de clubs

“Dat neemt niet weg dat de clubs het nu moeilijk hebben. De sport ligt stil en het grootste pijnpunt van de clubs is het financiële gedeelte. Qua horeca-inkomsten zijn dit voor de clubs de belangrijkste maanden van het jaar. Dat is extra geld dat de hockeyclubs mislopen.”

Ook trainers en coaches vormen voor clubs een groot dilemma. Zij hebben hen in vaste dienst of in zzp-verband en hoe moet je daar nu mee omgaan? Kun je deeltijd ww aanvragen en betaal je zzp’ers nu wel of niet?”

Extra geld hockeyclubs

De KNHB probeert de clubs te helpen en te adviseren. “Maar alleen extra geld helpt de hockeyclubs”, aldus Gerritsen. “Wij hebben met onze clubs de mooiste sportinfrastructuur ter wereld. Die mogen we door het coronavirus niet kapot laten maken. Sport is nu niet het belangrijkste, maar in de sociale sector vervult de sport wel een grote rol.”

Als er een noodfonds komt, dan moet men nog kijken naar de verdeling van het geld. “Ik hoop dat er geld komt voor alle vier de sectoren van de hockeysport. En zelfs als dat lukt is het belangrijk dat wij elkaar blijven steunen. Want ook nu we niet kunnen spelen en trainen, hebben de clubs hun leden en hun steun hard nodig.”

Follow @Allesportzaken